VietinBank chốt ngày chi hơn 2.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.



Theo đó, VietinBank sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi ra 2.416,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/10/2025. Ngày chi trả 17/11/2025.

Hiện Ngân hàng Nhà nước là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 3,46 tỷ cổ phiếu CTG, tương ứng sẽ nhận khoảng 1.557,8 tỷ đồng tiền cổ tức.

Cổ đông chiến lược MUFG Bank sở hữu hơn 1,05 tỷ cổ phiếu sẽ nhận gần 476,7 tỷ đồng. Công đoàn VietinBank với hơn 61,6 triệu cổ phiếu dự kiến nhận gần 27,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với gần 57,6 triệu cổ phiếu sẽ nhận khoảng 25,9 tỷ đồng.

Ngoài trả cổ tức tiền mặt, VietinBank còn có kế hoạch phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 44,64%.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Thời gian phát hành cụ thể sẽ được quyết định sau khi có chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Nếu phương án được triển khai, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên 77.671 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm gần 24.000 tỷ đồng dự kiến được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư.

Đây sẽ là lần chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao nhất trong lịch sử ngân hàng này, vượt qua mức 29% năm 2021 và 11,74% năm 2023.