Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VietinBank chốt ngày chi hơn 2.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

01-10-2025 - 10:10 AM | Thị trường chứng khoán

VietinBank chốt ngày chi hơn 2.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

VietinBank dự kiến chi ra 2.416,5 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024. Ngày chi trả 17/11/2025.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) vừa công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

Theo đó, VietinBank sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 5,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VietinBank dự kiến chi ra 2.416,5 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 15/10/2025. Ngày chi trả 17/11/2025.

VietinBank chốt ngày chi hơn 2.400 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt- Ảnh 1.

Hiện Ngân hàng Nhà nước là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 3,46 tỷ cổ phiếu CTG, tương ứng sẽ nhận khoảng 1.557,8 tỷ đồng tiền cổ tức.

Cổ đông chiến lược MUFG Bank sở hữu hơn 1,05 tỷ cổ phiếu sẽ nhận gần 476,7 tỷ đồng. Công đoàn VietinBank với hơn 61,6 triệu cổ phiếu dự kiến nhận gần 27,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với gần 57,6 triệu cổ phiếu sẽ nhận khoảng 25,9 tỷ đồng.

Ngoài trả cổ tức tiền mặt, VietinBank còn có kế hoạch phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 44,64%.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Thời gian phát hành cụ thể sẽ được quyết định sau khi có chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Nếu phương án được triển khai, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên 77.671 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm gần 24.000 tỷ đồng dự kiến được dùng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư.

Đây sẽ là lần chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao nhất trong lịch sử ngân hàng này, vượt qua mức 29% năm 2021 và 11,74% năm 2023.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc Nổi bật

Vietcombank dự chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Vietcombank dự chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

10:06 , 01/10/2025
Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

08:53 , 01/10/2025
Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

08:00 , 01/10/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

05:00 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên