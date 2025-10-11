VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025

Giải thưởng Chuyển đổi số được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ. Sau 8 mùa tổ chức, năm 2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan, 48 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của VietinBank trong việc hiện thực hóa hành trình Chuyển đổi số toàn diện, song song tối ưu mô hình tổ chức, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Bà Phùng Thu Hà – Trưởng Ban Chuyển đổi số VietinBank đại diện nhận giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2025

VietinBank xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống, là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững. Trong hai năm qua, VietinBank đã xây dựng và triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 được tư vấn bởi các đối tác hàng đầu thế giới, tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: Số hóa – Dữ liệu – Công nghệ – Con người & Tổ chức. Đến Quý III/2025, ngân hàng đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, minh chứng cho bước tiến vững chắc hướng đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật như VietinBank iPay, eFAST, eKYC, Hành trình vay SXKD cho KHCN, Vay tiêu dùng online, Giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD… đã mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch.

Trên hành trình đó, VietinBank đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ từ Front-end đến Back-end như nâng cấp hạ tầng và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, triển khai kiến trúc mở và hệ thống tích hợp linh hoạt, đồng thời phát triển các ứng dụng số hiện đại nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. VietinBank cũng xác định ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành động lực bứt phá giúp VietinBank định hình mô hình vận hành thông minh, sáng tạo và hiệu quả. Hơn 50 sáng kiến ứng dụng AI và Machine Learning đã được đưa vào vận hành, bao phủ toàn diện các mảng hoạt động từ mô hình dự đoán nhu cầu, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, phát hiện gian lận và cảnh báo sớm rủi ro.

Đặc biệt, AI còn được ứng dụng mạnh mẽ trong nội bộ thông qua trợ lý ảo VietinBank Genie, rút ngắn 95% thời gian tra cứu văn bản và giảm 70% thời gian lập biên bản họp, góp phần tối ưu năng suất. Cùng với đó, VietinBank là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo với ba trọng tâm chính: quản trị dữ liệu toàn diện, xây dựng nền tảng phân tích theo thời gian thực và ứng dụng AI để biến dữ liệu thô thành giá trị kinh doanh cụ thể.

VietinBank xác định, công nghệ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi được dẫn dắt bởi con người. Do đó, ngân hàng đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ "cán bộ số" – những người hiểu, tin và chủ động áp dụng công nghệ vào công việc hằng ngày. Tính đến nay, VietinBank đã tổ chức hơn 90 khóa đào tạo các kỹ năng mới trong kỷ nguyên số như phân tích dữ liệu nâng cao, Agile, DecSecOps, Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo..., cùng hơn 2,6 triệu lượt học online về chuyển đổi số; 100% lãnh đạo cấp trung và 99,3% cán bộ đã hoàn thành đào tạo về AI.

Song song đó, Văn phòng Chuyển đổi (Transformation Office) được thành lập đóng vai trò đầu mối điều phối và giám sát toàn bộ các sáng kiến chuyển đổi số, đảm bảo sự đồng bộ giữa mục tiêu và triển khai thực tiễn, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu "Chuyển đổi không chỉ là công nghệ, mà là tư duy & văn hóa". Cùng với đó là việc vận hành Nhà máy số (Digital Factory) theo phương pháp Agile, giúp rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm. Tất cả đã tạo nên nền tảng vững chắc để VietinBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu, đồng thời đóng vai trò đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Giải thưởng "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" tại VDA 2025 không chỉ là thành quả, mà còn là lời khẳng định cho cam kết lâu dài của VietinBank: chuyển đổi số đồng bộ, sâu rộng, với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm cao độ, đem đến những thay đổi cốt lõi, nền tảng trong toàn tổ chức, nhằm kiến tạo năng lực cạnh tranh mới của VietinBank trong kỷ nguyên số; tiếp tục đồng hành trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chuyển đổi số với chuyển đổi xanh (ESG) nhằm kiến tạo mô hình ngân hàng thông minh, hiện đại và bền vững.



