VietinBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 32.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt và công bố các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Theo nghị quyết ngày 3/9/2025, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 8% đến 10% trong năm nay. Đồng thời, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế ngân hàng mẹ năm 2025 đạt khoảng 32.500 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng dư nợ tín dụng theo hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tín dụng, nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 31 được kiểm soát dưới 1,8%.

Trong quý II/2025, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 12.097 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ, cao nhất trên thị trường chứng khoán. Lũy kế 6 tháng, nhà băng đạt 18.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ hai toàn ngành sau Vietcombank (gần 21.900 tỷ đồng).

So với các ngân hàng còn lại trong nhóm Big4, kết quả của VietinBank cao hơn BIDV (khoảng 10.000 tỷ đồng quý II) và Agribank, cũng như một số ngân hàng tư nhân như Techcombank (7.899 tỷ đồng quý II).

Theo báo cáo Triển vọng các tháng cuối năm 2025 của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VietinBank được dự báo có mức tăng trưởng tín dụng tương đương trung bình ngành (16,9%) trong năm nay. Biên lãi ròng (NIM) được kỳ vọng cải thiện từ nửa sau năm, nhờ cả hoạt động huy động và cho vay.

VCBS cũng cho rằng, chất lượng tài sản của VietinBank đang được kiểm soát, với một số khách hàng tái cơ cấu hết thời gian thử thách được chuyển về nhóm nợ thấp hơn, qua đó có thể hoàn nhập trích lập trong quý II. Trên cơ sở này, VCBS dự phóng lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của VietinBank đạt khoảng 36.966 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2024 – cao hơn kế hoạch ngân hàng đặt ra.