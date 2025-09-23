Vietjet dự kiến mua lại lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng sau 1 năm phát hành

Công ty CP Hàng không Vietjet vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Người sở hữu trái phiếu VJCH2429002 về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietjet dự kiến mua lại lô VJCH2429002 vào ngày 23/10/2025. Nguồn tiền mua lại là nguồn thu được từ phát hành trái phiếu VJC12503, dự kiến phát hành trong tháng 9/2025.

Được biết, lô trái phiếu VJCH2429002 do Vietjet phát hành ngày 30/9/2024 với số lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiêu; tương ứng tổng giá trị phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng.

Theo công bố phát hành, lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Mục đích phát hành là để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chỉ phí khác.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất tham chiếu + biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn mức lãi suất 11%/năm.

Như vậy, Vietjet dự kiến mua lại toàn bộ lô VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 3.000 tỷ đồng (lần 1 năm 2025).

Theo đó, Vietjet sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan mục đích phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

Nguồn: Vietjet

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt 01 và đợt 02, số tiền và thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu sẽ theo kết quả phát hành trái phiếu và thực tế hoạt động kinh doanh. Thời gian sử dụng tiền trái phiếu từ tháng 6/2025.

Số tiền và thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đợt 03 sẽ theo kết quả phát hành trái phiếu phù hợp với mục đích phát hành là cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Thời gian sử dụng tiền trái phiếu dự kiến từ tháng 10/2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp hàng không này cũng thay đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều khoản, điều kiện cơ bản của trái phiếu như: khối lượng, thời điểm, kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán,....



