Vietjet phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 7.000 tỷ đồng
Theo Vietjet, toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu, tương ứng 1.183 tỷ đồng, sẽ được công ty sử dụng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.
VJC:
CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và tăng vốn điều lệ.
Tỷ lệ phát hành là 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Theo phương án được công bố, Vietjet sẽ phát hành hơn 118 triệu cổ phiếu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng hiện tại lên 7.100 tỷ đồng.
Theo Vietjet, toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu, tương ứng 1.183 tỷ đồng, sẽ được công ty sử dụng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.
Gần đây, Vietjet đã khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vietjet đạt 35.800 tỷ đồng, tăng 5% so với nửa đầu năm 2024.
Trừ đi chi phí, Vietjet báo lãi trước thuế 1.650 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.295 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và 55% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2025 của Vietjet đạt 641 tỷ đồng, cao nhất kể từ quý 4/2020. Sang quý 2, hãng tiếp tục lãi sau thuế 653 tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước.
Nhịp sống thị trường