Vietjet tất toán 1.000 tỷ đồng trái phiếu sau 1 năm phát hành

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet, MCK: VJC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn.

Theo đó, lô trái phiếu mã VJCH2429002 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 60 tháng, thời điểm đáo hạn theo lịch dự kiến ban đầu vào ngày 30/9/2029.

Doanh nghiệp đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu trên trong khoảng thời gian từ 8-23/10/2025, với tổng giá trị mua lại gần 1.007 tỷ đồng (tương ứng gần 100,7 triệu đồng/trái phiếu).

Như vậy, Vietjet đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Nguồn: HNX

Trước đó, Vietjet đã có văn bản gửi HNX, Người sở hữu trái phiếu VJCH2429002 về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietjet dự kiến mua lại lô VJCH2429002 bằng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu VJC12503 (phát hành trong tháng 9/2025).

Theo công bố phát hành, đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Mục đích phát hành là để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chỉ phí khác.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất tham chiếu + biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn mức lãi suất 11%/năm.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 64 -25/VJCHĐQT-NQ ngày 22/10/2025 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Vietjet dự kiến phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100: 20 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cổ đông nắm giữ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 – quý I/2026. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng, sẽ được Công ty sử dụng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, vốn điều lệ của Vietjet dự kiến tăng từ 5.916 tỷ đồng lên hơn 7.099 tỷ đồng.



