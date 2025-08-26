Vietlott Lotto 5/35 có giải NHẤT kỷ lục từ khi ra mắt

Hai khách hàng may mắn là anh T.V.C (đăng ký dự thưởng tại Bình Phước) và anh N.V.Q (đăng ký dự thưởng tại Hà Nội) đã cùng nhau trở thành chủ nhân của Giải Nhất Lotto 5/35 kỳ quay chia giải 00096 ngày 15/08/2025. Cả hai đều dự thưởng qua kênh điện thoại Vietlott SMS. Trong kỳ quay này, vì không có người trúng giải độc đắc nên giá trị giải thưởng đã được chia thêm cho giải nhất, đưa tổng giá trị mỗi giải lên hơn 3 tỷ đồng, lập kỷ lục giải nhất có giá trị cao nhất của Lotto 5/35 từ khi ra mắt.

Câu chuyện của họ một lần nữa cho thấy sức hút khó cưỡng của các sản phẩm xổ số tự chọn có cơ chế chia giải.

Anh T.V.C, người chơi đã gắn bó với Vietlott SMS khoảng 3 năm cho biết, bộ số may mắn trúng Vietlott của anh được chọn ngẫu nhiên. Anh thường xuyên mua vé với mức từ 30.000 – 70.000 đồng mỗi lần, và ngoài Lotto 5/35, anh cũng tham gia các sản phẩm được nhiều người quan tâm và tìm kiếm nhất hiện nay như Mega 6/45 và Power 6/55.

Lý do anh chọn kênh Vietlott SMS là vì sự tiện lợi.

Bên cạnh câu chuyện của anh C. tại Bình Phước, anh N.V.Q cũng may mắn trở thành một trong hai người chơi nhận giải nhất giá trị lớn nhất. Anh N.V.Q đã gắn bó với Vietlott SMS hơn 1 năm và lựa chọn kênh này vì tính hợp pháp, minh bạch và đóng thuế đầy đủ.

Anh Q. thường mua vé mỗi ngày khoảng 20.000 đồng, những ngày có chia giải thì mua tới 50.000 đồng. Cũng giống như anh C., anh Q. cũng chơi cả Mega 6/45 lẫn Power 6/55. Bộ số trúng thưởng được anh chọn dựa trên ngày tháng năm sinh của các thành viên trong gia đình.

Sau khi trúng giải, anh dự định dùng số tiền này để cải thiện cuộc sống cho hai vợ chồng.

Vị khách hàng may mắn trúng giải nhất có giá trị cao nhất của Vietlott Lotto 5/35 từ khi ra mắt.

Vì sao hai vị khách được hưởng lộc Vietlott nhiều đến vậy?

Lotto 5/35 là sản phẩm xổ số tự chọn mới ra mắt của Vietlott, được đánh giá là khá "đặc biệt" và có nhiều điểm hấp dẫn so với các loại hình xổ số khác.

Thay vì chỉ có một kỳ quay mỗi ngày hoặc vài ngày một lần như các sản phẩm khác, Lotto 5/35 quay thưởng tới hai lần mỗi ngày, vào lúc 13h và 21h, tất cả các ngày trong tuần. Điều này mang lại cho người chơi nhiều cơ hội thử vận may và rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả.

Tính năng nổi bật và hấp dẫn nhất của Lotto 5/35 là chia giải. Khi giá trị giải độc đắc vượt mốc 12 tỷ đồng mà không có người trúng, toàn bộ số tiền vượt mốc sẽ được chia đều cho các giải thưởng thấp hơn, từ giải Nhất, Nhì đến giải Ba, theo một tỷ lệ cụ thể. Nhờ đó, giá trị các giải thưởng này sẽ tăng lên đáng kể, tạo ra cơ hội trúng những khoản tiền lớn hơn cho nhiều người chơi.

Theo cơ cấu giải thưởng ban đầu của Vietlott Lotto 5/35, giải nhất có giá trị là 10 triệu đồng. Giải thưởng này áp dụng khi không có cơ chế chia giải độc đắc.

Như câu chuyện đã đề cập của anh C. và anh Q. trong kỳ chia giải 00096 ngày 15/08/2025, vì không có người trúng độc đắc, giá trị giải nhất đã tăng vọt lên tới hơn 3 tỷ đồng cho mỗi người chơi may mắn.

Giải nhất Vietlott Lotto 5/35 có giá trị tối thiểu là 10 triệu đồng, nhưng có thể tăng lên hàng tỷ đồng trong những kỳ chia giải độc đắc.

Chú ý khi chơi Vietlott Lotto 5/35

Với Lotto 5/35, bạn có thể trúng giải chỉ với một số duy nhất trùng khớp. Cấu trúc giải thưởng được chia thành 7 hạng, từ giải khuyến khích chỉ cần trùng một số đặc biệt là đã có thể nhận thưởng, đến giải độc đắc khởi điểm từ 6 tỷ đồng.

Lotto 5/35 cũng linh hoạt trong cách chơi, cho phép bạn tùy chọn 5 số chính từ 1 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 1 đến 12 hoặc mua bao (mua nhiều bộ số cùng lúc) để tăng cơ hội trúng thưởng. Bạn có thể chọn số ngẫu nhiên (chọn máy tự động) hoặc chọn số theo ý muốn, như ngày sinh, số điện thoại hoặc những con số bạn cảm thấy may mắn.

Điều quan trọng là bạn cần nắm rõ luật chơi: chọn 5 số từ 1 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 1 đến 12. Hãy tìm hiểu kỹ về 7 hạng giải thưởng và số lượng số cần trùng khớp để trúng giải. Việc này giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng nào, kể cả những giải nhỏ.

Việc chú ý và tham gia vào các kỳ quay chia giải Độc đắc là một chiến lược thông minh để tăng cơ hội nhận được một phần thưởng lớn hơn rất nhiều so với giá trị giải nhất cơ bản.

Bạn có thể mua vé trực tiếp tại các điểm bán của Vietlott hoặc qua kênh điện thoại Vietlott SMS rất tiện lợi. Dù chọn cách nào, hãy đảm bảo bạn mua vé tại các kênh chính thức để tránh rủi ro không đáng có.

Ngoài ra, chơi xổ số cần lành mạnh, vì vậy bạn chỉ nên chi tiêu trong khoản ngân sách cho phép. Hãy đặt ra một giới hạn cụ thể cho bản thân để đảm bảo việc chơi không ảnh hưởng đến tài chính cá nhân.



