Vietlott Power 6/55 "phá đảo" vận may sau 180 tỷ đồng kỷ lục

10-10-2025 - 13:55 PM | Thị trường

Vietlott cũng công bố dãy số "vàng" đem đến giải Jackpot 1 cực khủng của khách.

Xổ số Vietlott tiếp tục khuấy động thị trường với thông tin một tờ vé số loại hình Power 6/55 đã may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 36,7 tỷ đồng trong kỳ quay số diễn ra vào cuối ngày 9-10. Sự kiện này tiếp nối cơn "sốt tỷ phú" chỉ sau hơn một tuần kể từ khi giải thưởng Jackpot "khủng" gần 180 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân.

Thông tin chính thức từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam ( Vietlott ) cho biết, tại kỳ quay số mới nhất, tấm vé may mắn duy nhất đã sở hữu bộ 6 cặp số vàng: 22-42-07-11-21-39 , trùng khớp hoàn toàn với kết quả trúng giải Jackpot 1.

Mặc dù giá trị cộng dồn lần này chưa chạm đến mức kỷ lục mới, giới kinh doanh xổ số vẫn nhận định việc Jackpot 1 liên tục "nổ" là minh chứng rõ ràng cho tính chất tự chọn ngẫu nhiên và hấp dẫn của sản phẩm Power 6/55 – nơi cơ hội trở thành tỷ phú luôn hiện hữu trong mỗi kỳ quay.

Giải Jackpot 1 lần này tiếp tục nối dài danh sách các tỉ phú mới, chỉ sau hơn một tuần kể từ kỳ quay ngày 30/9. Tại kỳ quay đó, một vé số Power 6/55 đã trúng Jackpot 1 với giá trị gần 180 tỷ đồng và được phát hành tại Đà Nẵng. Đáng chú ý, đây cũng là kỳ quay "nổ" kép khi hai vé số khác, được bán ra tại An Giang và Đồng Tháp, cùng trúng giải Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong lịch sử của Vietlott, đã có những giải thưởng đạt đến mức độ "siêu khủng" và trở thành hiện tượng toàn quốc. Kỷ lục hiện tại thuộc về giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá lên tới hơn 344,9 tỷ đồng, tìm được chủ nhân tại TP.HCM vào khoảng giữa năm 2025. Trước đó, một trường hợp khác cũng ghi nhận hai khách hàng cùng chia nhau giải Jackpot 1 trị giá hơn 314 tỷ đồng. Những con số khổng lồ này không chỉ mang lại tài lộc cho người may mắn mà còn minh chứng cho tiềm năng tích lũy không giới hạn của giải thưởng, biến Vietlott thành một trong những trò chơi giải trí được săn đón nhất.

Không chỉ Power hay Mega, doanh nghiệp này phát hành nhiều sản phẩm xổ số có tần suất mở thưởng nhanh như Bingo18 là loại hình xổ số nhanh đầu tiên trên điện thoại với tần suất 6 phút/kỳ quay từ 6h đến 22h mỗi ngày hay Lotto 5/35 nhằm thu hút người chơi.

Qua gần 5 năm triển khai kênh bán vé số Vietlott SMS, doanh nghiệp ghi nhận gần 3 triệu tài khoản đăng ký tham gia dự thưởng. Cùng đó, doanh nghiệp cũng có hơn 6.600 điểm bán hàng (thiết bị đầu cuối) trên toàn quốc, cho thấy loại hình xổ sổ này vẫn rất thu hút.

Trong năm 2024, Vietlott cũng chi trả hơn 636 tỷ đồng hoa hồng và phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý trên toàn quốc, tăng 134 tỷ đồng so với năm 2023.

Sức hút của xổ số Vietlott những năm qua luôn duy trì được độ "nóng" và thường xuyên lọt top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam. Các cụm từ như “kết quả Vietlott”, “Mega 6/45” hay “Vietlott Power 6/55” luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người chơi, phản ánh kỳ vọng vào "cơ hội đổi đời" từ loại hình xổ số hiện đại này.

