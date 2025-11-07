Vietmap ra mắt bộ đôi camera hành trình mới tại sự kiện REVO 25

Khách tham dự được trải nghiệm loạt hoạt động sôi động như giao lưu, check-in, chụp hình cùng công nghệ AI Photo với nhiều phong cách sáng tạo độc đáo. Lần đầu tiên, Vietmap còn livestream trực tiếp khu vực trưng bày sản phẩm mới, giúp khách tham dự và người dùng cả nước cùng khám phá các thiết bị công nghệ tiên tiến.

Khách mời hào hứng trải nghiệm hoạt động Photo AI tại Vietmap REVO 25

Đại diện Vietmap cho biết thêm: "Công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi, nhưng chính con người mới là những người kết nối và lan tỏa giá trị ấy. Với Vietmap, đó là hành trình đồng hành cùng đối tác và người dùng, để mỗi sản phẩm không chỉ là thiết bị, mà là giải pháp gắn liền với an toàn và trải nghiệm lái xe thông minh."

Đại diện Vietmap chia sẻ dòng camera gương thế hệ mới V740 với nhiều tính năng độc đáo

Ra mắt bộ đôi camera hành trình mới: Vietmap L110 và Vietmap V740

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietmap tạo dấu ấn mạnh mẽ khi chính thức công bố hai sản phẩm camera hành trình mới nhất – thành quả của quá trình nghiên cứu và thấu hiểu nhu cầu thực tế của người lái Việt. Bộ đôi sản phẩm mới không chỉ đánh dấu bước tiến trong hành trình đổi mới công nghệ, mà còn thể hiện cam kết của Vietmap trong việc mang đến những giải pháp an toàn, thông minh và phù hợp hơn với thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Cả hai dòng camera hành trình Vietmap L110 và Vietmap V740 đều sở hữu những công nghệ cốt lõi giúp tạo nên sự khác biệt nổi trội:

Kết nối 4G và định vị, xem trực tuyến từ xa 24/24: Tích hợp 4G cho phép người dùng định vị xe, xem lại lịch sử lộ trình và xem video trực tuyến mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng Vietmap Live.

Cảnh báo giao thông bằng giọng nói: Kế thừa đặc điểm nổi bật, cung cấp dữ liệu giao thông chuẩn xác về tốc độ giới hạn, camera giao thông,… được cập nhật thường xuyên.

Vietmap Vision – Chia sẻ video real-time: Tính năng mới này cho phép người dùng chia sẻ video sự kiện giao thông trực tiếp lên ứng dụng Vietmap Live chỉ với thao tác chạm, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, tạo nên cộng đồng giao thông văn minh, tương trợ. Đồng thời, người đóng góp sẽ được tích điểm nhận ưu đãi hấp dẫn từ Vietmap.

Vietmap L110 – Camera hành trình thông minh, an tâm mọi hành trình

Hướng đến nhóm người dùng đề cao sự an toàn và ổn định, Vietmap L110 mang đến trải nghiệm giám sát hành trình toàn diện với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và tính năng vượt trội:

Ghi hình trước 2K sắc nét: hiển thị rõ biển số, biển báo trong mọi điều kiện ánh sáng.

Chế độ ghi hình đỗ xe 24/24 với hai chế độ: Parking Mode và Time-lapse Recording giúp giám sát xe hiệu quả trong trạng thái tắt máy, đậu đỗ.

Định vị và xem trực tuyến từ xa, quản lý xe qua ứng dụng Vietmap Live.Cảnh báo giao thông bằng giọng nói: tốc độ giới hạn, khu dân cư, camera phạt nguội, cấm vượt…

Tự động cập nhật dữ liệu và firmware: đảm bảo hệ thống luôn chính xác, vận hành ổn định.Lưu trữ video khẩn cấp lên Cloud: bảo vệ dữ liệu khi xảy ra va chạm.

Camera hành trình L110 sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng

Vietmap V740 – Màn hình gương thông minh, đa nhiệm và giải trí vượt trội

Nếu L110 hướng đến sự gọn gàng và an toàn, Vietmap V740 lại mở ra trải nghiệm camera gương thông minh hai kênh cao cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu dẫn đường, giải trí và điều khiển bằng giọng nói ngay trên xe:

Ghi hình trước – sau Full HD với thuật toán HDR cho hình ảnh thu được rõ nét, camera sau hỗ trợ lùi cùng vạch dẫn hướng.

Màn hình gương IPS 11.26 inch độ phân giải 1.9K cho kích thước lớn nhất phân khúc, hiển thị sắc nét.

Vi xử lý Unisoc 7861 mạnh mẽ, vận hành ổn định trên nền Android 12.

Trợ lý ảo MiMi (AI) – lần đầu xuất hiện trên thiết bị Vietmap, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tự nhiên: dẫn đường, mở nhạc, tra cứu thông tin, kiểm tra thời tiết, lỗi phạt giao thông...Vietmap Connect - điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại để tạo lộ trình hoặc mở ứng dụng giải trí yêu thích trước mỗi chuyến đi.

Kết nối Bluetooth 5.0 với màn hình zin, phát nhạc không dây qua loa xe, tối ưu trải nghiệm giải trí.

Hình ảnh đầu tiên về camera hành trình V740 được hé lộ

Khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững

Với gần 20 năm phát triển, Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản Đồ Việt (Vietmap Application JSC) đã trở thành thương hiệu top đầu trong lĩnh vực bản đồ số và thiết bị hỗ trợ lái xe tại Việt Nam. Không chỉ tập trung vào công nghệ, Vietmap còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện, từ thiết bị phần cứng, nền tảng phần mềm, bản đồ số, đến dữ liệu giao thông thời gian thực.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới, Vietmap tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, nâng cấp công nghệ và mở rộng hợp tác chiến lược, nhằm mang lại các giải pháp công nghệ an toàn, thân thiện và gần gũi hơn với người dùng Việt.

