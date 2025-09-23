Vietnam Access Day London 2025 chặng đường thành công rực rỡ

Lần đầu tiên, một hội thảo đầu tư tập trung vào thị trường tài chính Việt Nam được tổ chức ngay tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa thị trường vốn Việt Nam đến gần hơn với các nhà đầu tư quốc tế.

Vietcap và FTSE Russell cùng chia sẻ tầm nhìn chung giúp thúc đẩy tiềm năng chưa được khai phá của thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa công ty chứng khoán với thị phần nhà đầu tư tổ chức hàng đầu Việt Nam và nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các bộ chỉ số, phân tích và giải pháp dữ liệu thực sự đã mang lại sức cộng hưởng lớn.Trong suốt sự kiện, các nhà đầu tư tham dự đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thảo luận sôi nổi và bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Vietcap và FTSE Russell đã kết thúc thành công và tốt đẹp, mở ra cánh cửa hợp tác và cơ hội kết nối ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và thị trường tài chính toàn cầu.