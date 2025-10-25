Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles

25-10-2025 - 08:00 AM

Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles

Điều gì khiến một chiếc thẻ trở nên đáng giá hơn cả một món đồ xa xỉ? Với nhiều Hội viên của Vietnam Airlines, thẻ Lotusmiles giống như một "tấm hộ chiếu" vào thế giới đặc quyền, nhưng thử thách là không phải ai cũng dễ dàng thăng hạng.

Sự xuất hiện của Lotusmiles Pay, sản phẩm hợp tác giữa ACB, Vietnam Airlines và Visa, cho phép người dùng nâng hạng ngay cả khi không thường xuyên bay, chỉ bằng những lựa chọn tiêu dùng có định hướng và tinh tế mỗi ngày.

Hạng thẻ đang thay thế hàng hiệu?

Khi nhu cầu định vị bản thân không còn đến từ việc sở hữu một món đồ xa xỉ, mà đến từ trải nghiệm "không phải ai cũng có được", thì các dòng thẻ đặc quyền như Lotusmiles đang dần thay thế hàng hiệu để trở thành biểu tượng mới của thương hiệu cá nhân.

Vừa qua, màn hợp tác giữa 3 ông lớn Vietnam Airlines, ACB và Visa đã khiến cho nhiều khách hàng quan tâm bởi những đặc quyền đầy tinh tế từ Lotusmiles Pay. Nếu trước đây, trải nghiệm của Hội viên gắn liền với hàng chục chuyến bay hoặc hàng chục nghìn dặm mỗi năm, thì nay, Lotusmiles Pay, sản phẩm hợp tác giữa ACB, Vietnam Airlines và Visa, mở ra một cách tiếp cận mới: biến chi tiêu thường nhật thành cơ hội thăng hạng. Mua sắm, ăn uống, đặt phòng khách sạn hay giải trí… giờ đây đều có thể góp phần đưa bạn đến gần hơn với hạng thẻ mơ ước.

Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles- Ảnh 1.

Tích dặm, thăng hạng nhanh chóng từ những giao dịch thường nhật

Lotusmiles Pay là sản phẩm thẻ tích hợp hai tính năng chính: thẻ hội viên Vietnam Airlines và thẻ thanh toán quốc tế. Sản phẩm bao gồm hai phiên bản là Thẻ Tín dụng và Thẻ Ghi nợ, cho phép người dùng thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán toàn cầu, đồng thời tích dặm tự động theo chính sách của chương trình Lotusmiles. Thẻ được phát hành và quản lý bởi ACB, hỗ trợ mở thẻ trực tuyến trên ứng dụng Lotusmiles và theo dõi chi tiêu thông qua nền tảng ACB ONE.

Vietnam Airlines chỉ “tip” nhanh chóng thăng hạng Hội viên Lotusmiles- Ảnh 2.

Trước đây, để đạt hạng Gold trong chương trình Lotusmiles, khách hàng cần bay tối thiểu 30.000 dặm xét hạng/năm hoặc 27 chặng xét hạng/năm. Tuy nhiên, với sự ra đời của Lotusmiles Pay, việc tích lũy dặm để đạt hạng không còn bị giới hạn chỉ qua số chuyến bay mà được mở rộng thêm qua mọi khoản chi tiêu hàng ngày.

Từ việc chi tiêu cho các dịch vụ như vé máy bay, nhà hàng, mua sắm tại trung tâm thương mại, thanh toán tiện ích cao cấp đến đặt phòng nghỉ dưỡng, Hội viên có thể dễ dàng tích dặm và nhanh chóng nâng cấp hạng thẻ của mình khi đạt điều kiện chi tiêu. Đây không chỉ là những hoạt động tiêu dùng thường nhật mà còn là cách khách hàng chủ động đầu tư vào trải nghiệm cá nhân sâu sắc và khẳng định phong cách sống riêng.

Nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng, Lotusmiles Pay cho phép mở thẻ ngay trên Ứng dụng di động Lotusmiles (hiện đã có mặt trên hệ điều hành iOS và Android). Phê duyệt hạn mức tín dụng hoàn toàn trực tuyến, thủ tục đơn giản, chỉ cần CCCD và định danh eKYC.

Đăng ký ngay thẻ Lotusmiles Pay tại ứng dụng Lotusmiles để bắt đầu hành trình nâng hạng phong cách sống

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

