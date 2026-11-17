Vietnam Airlines đặt kế hoạch tuyển dụng 800-1.000 tiếp viên hàng không mỗi năm, riêng năm 2026 dự kiến tuyển 1.000 người. Bên cạnh tiếp viên và học viên phi công, hãng còn tìm kiếm nhân sự ở nhiều lĩnh vực như kỹ sư, thợ bảo dưỡng máy bay, nhân viên phục vụ hành khách, khai thác hàng hóa, lái và vận hành trang thiết bị mặt đất, đầu bếp suất ăn hàng không.

Các vị trí thuộc khối chuyên môn cũng được mở rộng, tập trung vào phân tích dữ liệu bay, lập kế hoạch đường bay, quản trị doanh thu, chuyển đổi số và an toàn chất lượng.

Theo thông tin tuyển dụng được hãng công bố, tổng thu nhập của tiếp viên Vietnam Airlines dao động từ 26-50 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và chức danh. Hãng cho biết chế độ tiền lương và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xây dựng ở mức cạnh tranh so với mặt bằng thị trường hàng không.

Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm, Vietnam Airlines yêu cầu nữ từ 18-30 tuổi, nam từ 18-32 tuổi, tính theo năm sinh dương lịch. Ứng viên cần có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài, tốt nghiệp THPT trở lên, có lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe của tiếp viên hàng không, đồng thời có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và phù hợp với công việc dịch vụ.

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có một trong các chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực với mức điểm tối thiểu gồm TOEIC Listening & Reading 550, TOEIC Speaking & Writing 240, TOEFL iBT 61 (không chấp nhận Home Edition) hoặc IELTS 5.0.

Hãng ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai còn hiệu lực, gồm tiếng Trung từ HSK 3, tiếng Pháp từ DELF A2, tiếng Hàn từ TOPIK 3 và tiếng Nhật từ N4 trở lên.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines áp dụng chính sách linh hoạt đối với chứng chỉ tiếng Anh. Ứng viên có TOEIC từ 550 đến dưới 600 điểm hoặc chứng chỉ tương đương vẫn có thể tham gia đào tạo tiếp viên cơ bản, nhưng phải bổ sung chứng chỉ TOEIC từ 600 điểm trở lên trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động 12 tháng. Trong thời gian chờ bổ sung chứng chỉ, ứng viên được phân công thực hiện các chuyến bay nội địa.

Trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh tại thời điểm ứng tuyển, ứng viên vẫn có thể tham gia tuyển dụng theo chính sách của hãng.

Với người từng là tiếp viên Vietnam Airlines, độ tuổi ứng tuyển không quá 35. Hãng chỉ tiếp nhận dự tuyển đối với những người đã nghỉ việc vì lý do cá nhân. Ứng viên từng làm tiếp viên tại hãng hàng không khác cũng phải không quá 35 tuổi và có ít nhất một năm kinh nghiệm.

Bên cạnh thu nhập, Vietnam Airlines cũng áp dụng các chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cũng được áp dụng theo chính sách của hãng cho người lao động và gia đình.

Ngoài các chế độ dành cho người lao động, Vietnam Airlines đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ học viên trong quá trình đào tạo tiếp viên hàng không như miễn học phí một số học phần, học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí, hỗ trợ vé máy bay khứ hồi...