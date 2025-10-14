Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietnam Airlines xin lỗi về sự cố bảo mật dữ liệu của đối tác công nghệ toàn cầu

14-10-2025 - 12:32 PM | Doanh nghiệp

Vietnam Airlines xin lỗi về sự cố bảo mật dữ liệu của đối tác công nghệ toàn cầu

Hiện tại, Vietnam Airlines cho biết các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của Hãng không bị ảnh hưởng.

Ngày 14/10/2025, Vietnam Airlines cho biết Hãng đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống này có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Hiện tại, Vietnam Airlines cho biết các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của Hãng không bị ảnh hưởng.

Các khách hàng liên quan sẽ được Vietnam Airlines thông báo và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử. Hãng khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Thông cáo nêu rõ: "Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng. Hãng luôn coi việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn dữ liệu và duy trì niềm tin của hành khách."

Trước đó, theo thông tin lan truyền trên một số diễn đàn hacker, một nhóm tin tặc có tên Scattered LAPSUS$ Hunters đã rao bán hơn 23 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng được cho là của các tập đoàn lớn như Vietnam Airlines, Qantas, GAP Inc.... Dữ liệu bị rò rỉ có thời điểm cũ nhất từ 23/11/2020 và mới nhất đến 20/6/2025.

Nhóm này tuyên bố đã xâm nhập vào hệ thống Salesforce – nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) – của 39 doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có các tên tuổi như Google, Cisco, Disney, FedEx và Vietnam Airlines.

Theo tiết lộ từ nhóm hacker, sau khi thất bại trong việc tống tiền Salesforce, họ đã công khai dữ liệu thu được từ một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm Vietnam Airlines, Qantas và GAP Inc. Salesforce hiện là đơn vị cung cấp giải pháp CRM cho Vietnam Airlines, nơi lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng, đặt vé và giao dịch trực tuyến.﻿

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, cổ phiếu đã tăng hơn 130% trong vòng 1 năm

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, cổ phiếu đã tăng hơn 130% trong vòng 1 năm Nổi bật

Nhà thầu mái vòm thép lớn nhất hành tinh Đại Dũng chuẩn bị nhận 1.000 tỷ từ 'gã khổng lồ' quốc tế

Nhà thầu mái vòm thép lớn nhất hành tinh Đại Dũng chuẩn bị nhận 1.000 tỷ từ 'gã khổng lồ' quốc tế Nổi bật

Vinhomes (VHM) vượt Vietcombank (VCB) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường

Vinhomes (VHM) vượt Vietcombank (VCB) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 2 thị trường

11:06 , 14/10/2025
Founder Bông Biêng - Đàm Hoàng Việt sau 8 lần khởi nghiệp thất bại, đúc kết: Đừng đoán thị trường, hãy thấu hiểu nó!

Founder Bông Biêng - Đàm Hoàng Việt sau 8 lần khởi nghiệp thất bại, đúc kết: Đừng đoán thị trường, hãy thấu hiểu nó!

09:49 , 14/10/2025
Tin vui từ Hóa chất Đức Giang (DGC) cho siêu dự án bô xít 2,3 tỷ USD

Tin vui từ Hóa chất Đức Giang (DGC) cho siêu dự án bô xít 2,3 tỷ USD

09:47 , 14/10/2025
Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới

Chốt lãi VSC, BSR, HAH... vẫn còn ấm tay, VIX quyết chi ngay 2.000 tỷ săn 'hàng nóng' mới

09:01 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên