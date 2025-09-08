VietnamPlas 2025: Triển lãm hàng đầu về ngành nhựa và cao su

Quy tụ hơn 650 đơn vị triển lãm hàng đầu từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, diện tích hơn 22.000 m², giới thiệu các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi bền vững cho ngành nhựa và cao su.

Hỗ trợ mạnh mẽ từ các hiệp hội

VietnamPlas 2025 tự hào nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng tổ chức, Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cùng với sự bảo trợ từ Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hội Cao Su Nhựa TPHCM (RUPA), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái chế Chất thải Việt Nam (VWRA), Hội Tự động hóa TPHCM (HAuA), Hiệp hội Khuôn mẫu Đài Loan (TMDIA), Hiệp hội Công nghiệp Máy móc Đài Loan (TAMI). Triển lãm sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển bền vững ngành nhựa và cao su.

Bền vững ngành công nghiệp

Ngành sản xuất nhựa và cao su của Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phù hợp xu hướng thương mại toàn cầu. Xuất khẩu gia tăng đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cao su lớn thứ ba thế giới với gần 17,4% thị phần toàn cầu. Sự điều chỉnh thuế quan tại các thị trường lớn hỗ trợ sự tăng trưởng này, tạo ra cơ hội và thách thức mới cho ngành.

Đồng thời, ngành đang chuyển hướng sang sản xuất xanh. Từ nguyên liệu bền vững đến các giải pháp tái chế, những đổi mới này giúp doanh nghiệp duy trì cạnh tranh và thích ứng nhu cầu thị trường. Với nhu cầu tăng trưởng ở các lĩnh vực ô tô, xây dựng, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng, VietnamPlas 2025 là nền tảng năng động để các chuyên gia kết nối với người mua, duy trì mở rộng hợp tác, khai thác nhiều cơ hội mới.

Đổi mới hướng tới tương lai

VietnamPlas 2025 đặt tính bền vững làm trọng tâm của triển lãm. Các doanh nghiệp hàng đầu sẽ vận hành máy móc tiên tiến, giải pháp đổi mới và nguyên vật liệu giá trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Với trọng tâm mạnh mẽ vào phát triển thân thiện với môi trường, sự kiện nhấn mạnh ngành công nghiệp này đang thích ứng với các thách thức toàn cầu và nhu cầu thị trường. Đồng thời, điều này phản ánh ngành nhựa và cao su của Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng, được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào thương mại toàn cầu.

Điểm nổi bật về các nhà triển lãm:

Máy Ép Nhựa (Injection Molding Machines): Các nhà cung cấp như YIZUMI, FU CHUN SHIN, HONZEN UNION VIỆT NAM, ENGEL AUSTRIA GMBH, MULTITECH PAN STONE, COSMOS (WELLTEC) giới thiệu các hệ thống hiệu suất để nâng cao năng suất, giảm thời gian và tiêu thụ năng lượng.



Máy Thổi Màng (Film Blowing Machines): Các thương hiệu nổi bật bao gồm JIANGSU JIANGYIN GUIBAO, VIỆT HOA VINA, AOHUA, COSTAR và JIUSHENG tối đa hóa hiệu quả vận hành và nâng cao lợi nhuận cho khách hàng.



Máy Đùn (Extruder Machines): Các nhà triển lãm như JWELL, CMIC, RR PLAST, ĐỨC DŨNG, WELL SHYANG và USEON sẽ trưng bày máy đùn với tốc độ điều chỉnh tính năng an toàn, phù hợp với các yêu cầu sản xuất.



Máy Tái Chế (Recycling Machinery): Các nhà cung cấp bền vững như POLYSTAR, HTL TECH, HONKEDA và RETECH giới thiệu các công nghệ thực tiễn để chuyển đổi nhựa và các vật liệu khác thành nguồn tài nguyên tái sử dụng



Hóa Chất & Nguyên Vật Liệu (Chemical & Raw Materials): Các công ty như APEX, COMPRA RECYKLING, OMEGA PLASTO và PHƯỚC KHANG giới thiệu các nguyên liệu chất lượng cao, thân thiện với môi trường, cung cấp khả năng in ấn và hiệu suất cao

Hội thảo: Thương mại toàn cầu và tương lai nhựa bền vững

Hội thảo sẽ có các chuyên gia hàng đầu, doanh nhân và đại diện từ các doanh nghiệp tập trung vào chiến lược phát triển ngành nhựa và cao su, sự chuyển dịch của xu hướng thị trường, các ứng dụng ngày càng đa dạng của vật liệu nhựa sáng tạo trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.

Chương trình Hội thảo:

17/09/2025 Wednesday

Ngã rẽ chiến lược của Polyolefin và PVC châu Á: Ứng phó thách thức - Dẫn đầu xu thế"

18/09/2025 Thursday

AI – Thuế nhập khẩu – ESG: Định hình tương lai ngành nhựa Việt Nam

19/09/2025 Friday

Dòng vốn xanh cho ngành nhựa bền vững

Các phiên hội thảo nâng cao & mở rộng kiến thức và cung cấp những thông tin chuyên sâu về ngành. Người tham dự sẽ khám phá cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực nhựa bền vững, tìm hiểu các sáng kiến về tính bền vững thúc đẩy những thay đổi tích cực cho môi trường.

Điểm kết nối hàng đầu

VietnamPlas 2025 cũng sẽ hướng tới sự thân thiện với môi trường thúc đẩy tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu thị trường đang thay đổi. Người tham dự khám phá các công nghệ hiệu suất cao và các giải pháp bền vững để cập nhật thông tin và duy trì cạnh tranh. Vì vậy, VietnamPlas 2025 mang đến cơ hội mở rộng kiến thức, kết nối mạng lưới phát triển chiến lược trong ngành nhựa và cao su.

