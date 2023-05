Vietracimex chậm trả lãi 4 lô trái phiếu

Dự án Hinode City của Vietracimex. Ảnh: Hoàng Thăng-Lê Pháp/TH&CL.

Tổng CTCP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) ngày 30/3/2023 đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, Vietracimex đã trả lãi trái phiếu mã WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008 và WTOCH2126009 vào ngày 29/3/2023, chậm một ngày so với ngày thanh toán kế hoạch là 28/3/2023. Vietracimex lý giải nguyên nhân là do tổ chức phát hành chưa thu xếp đủ nguồn vốn.

Đáng chú ý, Vietracimex vào ngày 15/5 tiếp tục công bố thông tin điều chỉnh lãi suất các trái phiếu VIETRACIMEX_BOND2018_01, VIETRACIMEX BOND2018_6, WTO_BOND2019_02, WTOCH2126001, WTOCH2126002, WTOCH2125004 (đợt phát hành 1), WTOCH2125004 (đợt 2), WTOCH2126005, WTOCH2126006, WTOCH2126007, WTOCH2126008, WTOCH2126009, WTOCH2126010, WTOCH2126011 và sửa đổi một số điều kiện điều khoản trái phiếu tương ứng liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất nêu trên.

Ảnh: Khánh An.

Vietracimex cho biết các nội dung này được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Cụ thể, lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của các trái phiếu trên sẽ là biên độ từ 1,65% - 1,85% cộng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 24 tháng bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hoàng Kiếm. Mức lãi suất mới này sẽ được áp dụng cho đến hết ngày 30/9/2023.

Trước đó, lãi các trái phiếu được tính bằng 3,3% cộng với lãi suất tham chiếu tại MBB.

Trong năm 2022, nhóm Vietracimex cùng Hòa Thắng, Hồng Phong 1 gây chú ý khi mua lại 833 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Thống kê của Nhadautu.vn cho thấy, dư nợ trái phiếu của Vietracimex và các thành viên hiện tại chỉ còn hơn 6.960 tỷ đồng trái phiếu, giảm hơn 48,3% so với số khối lượng trái phiếu phát hành là 13.464 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đóng vai trò bên thu xếp nhiều đợt phát hành trái phiếu trong các thương vụ của Vietracimex và các đơn vị thành viên. Không những thế, trong 3 báo cáo kết quả phát hành trái phiếu tổng giá trị 1.630 tỷ đồng của Vietracimex (gồm: Đợt phát hành ngày 22/3/2019, 28/3/2019, và quý IV/2019), MBB còn xuất hiện với tư cách là trái chủ.

Bên cạnh đó, một số tài sản của Vietracimex cũng được thế chấp tại MBB. Hồi đầu năm 2023, Vietracimex đã thế chấp tại MBB tài sản đảm bảo là toàn bộ các khoản lợi thu được từ dự án Chung cư cao tầng CT – 1 thuộc dự Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch. Ngoài ra, nhiều thành phần khác của dự án Khu đô thị mới này cũng được Vietracimex thế chấp ở MBB.

Hay, từ tháng 9/2022 – tháng 2/2023, Hồng Phong 1 thế chấp tại MBB, Credit Guarantee and Investment Facility, A Trust Fund of The Asian Development Bank, và ING Bank N.V., Singapore Branch các khoản tiền ghi có, hợp đồng Agreement For Registraton, Issuance And Purchase Environmental Attributes được ký bởi và giữa Hồng Phong 1 và Kosher Climate India Private Limited Inc. vào ngày 30/8/2021.