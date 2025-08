Vietstarland – Đại lý phân phối chiến lược dự án The Fullton của CapitaLand

The Fullton - Dấu ấn tinh hoa của CapitaLand tại miền Bắc

CapitaLand Development (CLD), đơn vị phát triển bất động sản thuộc tập đoàn CapitaLand, vừa chính thức giới thiệu dự án thấp tầng đầu tiên tại khu vực phía Bắc - The Fullton. Dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị phầncủa CLD tại Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của phân khúc nhà ở cao cấp tại các đô thị vệ tinh phía Đông Hà Nội.

The Fullton được xây dựng trên quỹ đất rộng 25ha trong lòng khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), chia làm hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tiên mang tên The Fullton Edition, hiện đã khởi công trên diện tích 12ha, gồm 342 căn biệt thự và nhà phố thương mại, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 800 triệu USD. Giai đoạn hai dự kiến ra mắt vào năm 2026, bổ sung thêm khoảng 350 căn, hoàn thiện gần 700 sản phẩm cao cấp cho toàn dự án.

Điểm khác biệt cốt lõi của The Fullton đến từ triết lý thiết kế định vị lại chuẩn mực sống đô thị hiện đại. Lấy cảm hứng từ kiến trúc ruộng bậc thang, The Fullton áp dụng mô hình quy hoạch theo hướng "wellness living" - đề cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tương tác cộng đồng. Dự án sở hữu hệ thống không gian xanh đa lớp, các tuyến đường dạo bộ nội khu, sân thể thao đa năng, vườn thiền, khu vui chơi trẻ em và đặc biệt là công viên trung tâm rộng 1,9ha - trái tim sinh thái của toàn khu.

Một trong những tiện ích nổi bật, nâng tầm trải nghiệm cư dân là tòa Clubhouse riêng biệt, nơi tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và thư giãn cao cấp. Sự hiện diện của clubhouse - vốn chỉ thường thấy trong các dự án nghỉ dưỡng - cho thấy định vị khác biệt của The Fullton so với phần lớn các khu thấp tầng đang có mặt trên thị trường.

Ngoài yếu tố quy hoạch và tiện ích, vị trí kết nối cũng là điểm mạnh lớn. The Fullton nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5A, Vành đai 3.5 và tuyến đường Trần Hưng Đạo dự kiến khởi công trong năm 2025. Vị trí này giúp dự án duy trì được tính biệt lập cần thiết cho phân khúc cao cấp, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Vietstarland – lựa chọn chiến lược cho phân khúc bất động sản tinh hoa

Việc CapitaLand Development lựa chọn Vietstarland làm đối tác phân phối chiến lược cho The Fullton không chỉ là sự công nhận về năng lực phân phối mạnh mẽ, mà còn cho thấy sự đồng thuận trong tư duy phát triển dài hạn giữa hai thương hiệu lớn trên thị trường.

Với hơn 10 năm hoạt động chuyên sâu trong phân phối bất động sản cao cấp, Vietstarland hiện là một trong những đại lý hàng đầu tại miền Bắc với hệ sinh thái phân phối từ Bắc vào Nam, đặc biệt ghi dấu ấn tại các đại đô thị của Vingroup và nhiều chủ đầu tư quốc tế. Việc được CapitaLand "chọn mặt gửi vàng" ở một dự án định vị cao như The Fullton là minh chứng cho uy tín, kinh nghiệm và khả năng tư vấn chuyên sâu của Vietstarland với phân khúc sản phẩm hạng sang.

Theo đại diện Vietstarland, việc đồng hành cùng CapitaLand tại The Fullton không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận một phân khúc sản phẩm mới, mà còn là dịp nâng cấp toàn diện năng lực phân phối - từ chiến lược tiếp thị, truyền thông đến trải nghiệm tư vấn và dịch vụ hậu mãi. "Với những dự án định vị cao như The Fullton, bài toán không chỉ nằm ở việc bán được hàng, mà quan trọng hơn là truyền tải đúng giá trị sống mà dự án mang lại", đại diện Vietstarland chia sẻ.

Sự hợp tác này cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần tái cấu trúc, với sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nội đô ra vùng ven-nơi có quỹ đất lớn, dư địa phát triển cao và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Hưng Yên, nơi tọa lạc dự án, hiện đang nổi lên như một tâm điểm mới của làn sóng đô thị hóa. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh dự kiến đạt 60–65% vào năm 2030, so với mức 41,2% năm 2020-cho thấy tốc độ phát triển hạ tầng, dân cư và nhu cầu nhà ở đang tăng trưởng mạnh.

Trong bối cảnh đó, The Fullton (Thuộc KĐT Đại An, nay là Vinhomes Ocean Park 3) - với pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và định hướng phát triển bền vững - được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ cho giới đầu tư, mà còn cho các gia đình đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp và khác biệt. Sự hiện diện của Vietstarland trong vai trò phân phối chiến lược tại The Fullton cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của hệ thống phân phối chuyên sâu trong quá trình phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án của chủ đầu tư và hệ thống phân phối giàu kinh nghiệm sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các sản phẩm trong giai đoạn thị trường đang đề cao giá trị sống và phát triển bền vững như hiện nay.