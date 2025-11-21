Viettel bị ăn cắp

Phim Mưa đỏ đạt 1 triệu lượt xem sau 1 ngày

Sự kiện "Mưa đỏ" cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ trên TV360 là minh chứng rõ nét cho sức hút của phim lịch sử, nhưng cũng phơi bày thực trạng đáng báo động về ý thức bản quyền.

Theo ghi nhận, ngay thời điểm lượng truy cập trên ứng dụng đạt đỉnh với hơn 60.000 người xem cùng lúc, hàng loạt website phim lậu và các trang mạng xã hội cũng đồng loạt livestream hoặc đăng tải lại bộ phim.

Dù bản quyền phát sóng chính thức hoàn toàn miễn phí, các đối tượng này vẫn tìm cách thu hút người xem từ các nguồn không chính thống để trục lợi quảng cáo, bất chấp chất lượng hình ảnh nhòe nhoẹt, kém xa chuẩn 4K của nhà cung cấp.

Trang web phim lậu ăn cắp bản quyền Phim Mưa đỏ, chất lượng thấp và đầy rẫy quảng cáo

Thiệt hại của Viettel trong vụ này không đến từ doanh thu bán vé trực tiếp mà nằm ở áp lực chi phí vận hành. Để phục vụ 1 triệu lượt xem chất lượng cao trong thời gian ngắn, doanh nghiệp phải chi trả khoản tiền lớn cho băng thông và mạng lưới phân phối nội dung (CDN).

Trong khi nhà cung cấp chính thống gánh toàn bộ chi phí đầu tư hạ tầng để mang lại trải nghiệm mượt mà, các nền tảng vi phạm lại "hớt tay trên" luồng traffic mà không tốn kém chi phí, gây xói mòn giá trị thương hiệu và tính độc quyền của sản phẩm – tài sản quan trọng nhất của các đơn vị kinh doanh OTT.

Thực tế cho thấy đây là cuộc chiến chung của toàn ngành công nghiệp nội dung thế giới, nơi ngay cả những "gã khổng lồ" công nghệ cũng điêu đứng. Điển hình như Disney từng ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu USD doanh thu vì bom tấn Black Widow bị phát tán bản lậu chất lượng cao ngay khi vừa ra mắt.

Tương tự, HBO hay Netflix cũng từng ghi nhận hàng chục triệu lượt xem lậu với các siêu phẩm như Game of Thrones hay Squid Game , bất chấp việc sở hữu hệ thống bảo mật kỹ thuật số (DRM) tối tân và đội ngũ pháp lý hùng hậu.

Việc gần 1 triệu khán giả lựa chọn xem "Mưa đỏ" trên nền tảng chính thống TV360 là tín hiệu tích cực về nhu cầu thưởng thức nội dung bản quyền. Tuy nhiên, với một tác phẩm từng đạt doanh thu phòng vé hơn 40 tỷ đồng, việc bị xâm phạm bản quyền ngay cả khi phát miễn phí cho thấy thị trường cần những chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa.

Nếu không giải quyết được bài toán bảo vệ tài sản trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ rất e ngại trong việc tiếp tục đầu tư để đưa các tác phẩm điện ảnh giá trị lên nền tảng số, gây rào cản lớn cho những nỗ lực lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp đến cộng đồng.