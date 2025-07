Viettel Construction (CTR) báo lãi tháng 6 tăng trưởng 23%, cao nhất trong nhiều năm

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6 với doanh thu đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, doanh thu ngoài tập đoàn chiếm gần 470 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ 2024, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều tháng. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng tháng cao nhất trong nhiều năm qua của Viettel Construction.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Viettel Construction đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ 2024. Doanh thu đạt gần 6.015 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 43% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2024, qua đó hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận cảnăm đề ra.

Năm 2025, Viettel Construction lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 13.968 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 721,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,3% và 6,7% so với thực hiện năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh nghiệp nà sẽ phá kỷ lục lợi nhuận lập được vào năm ngoái.

Với lĩnh vực Hạ tầng cho thuê , tính đến cuối tháng 6/2025, Viettel Construction sở hữu 10.770 trạm BTS (giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 363 trạm BTS có lớn hơn 02 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.03. Triển khai nghiên cứu, đánh giá khả thi dự án đầu tư điện gió tại Quảng Trị, Gia Lai, Long An.

Với lĩnh vực Vận hành khai thác (VHKT) trong nước : Viettel Construction duy trì tốt chất lượng VHKT, đảm bảo tài nguyên mạng lưới, phục vụ hoạt đông sản xuất kinh doanh của Viettel. Hoàn thành triển khai 19/19 hạng mục chuẩn bị sẵn sàng cho công tác VHKT mùa mưa bão, nắng nóng 2025 (Diễn tập phương án phòng chống thiên tai; Quy hoạch các đội cơ động; Đầu tư bổ sung máy hàn, máy đo;,...). Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, Al/RPA phục vụ hoạt động VHKT.

Vận hành khai thác nước ngoài đảm bảo 100% KP/s mạng lưới và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), Metfone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Với lĩnh vực Xây dựng : Dự án B2B nguồn việc tháng 6 đạt 154,6 tỷ đồng. Các hợp đồng tiêu biểu: Mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược(Vin Group, Sun Group, Trần Anh Group,...), tham gia lĩnh vực xây dựng công trình "xanh" (Nhà máy điện rác tại HCM; Nhà máy bao bì xanh PTO).

Dự án B2C&SME nguồn việc tháng 6 đạt 361,4 tỷ đồng (B2C: 213,2 tỷ đồng; SME: 148,1 tỷ đồng). Giữ vị trí Top 1 toàn quốc triển khai xây dựng nhà ở riêng lẻ, lũy kế 6 tháng đầu năm đã triển khai 700 công trình, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Với lĩnh vực Giải pháp tích hợp , Tháng 6 năm 2025, Viettel Construction đã ký hợp đồng và triển khai Năng lượng mặt trời (NLMT) cho 928 khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, tổng công suất 15,6 MWp ~ giá trị 120,4 tỷ. Các dự án tiêu biểu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện NLMT có công suất 1 Mwp cho đối tác công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam; DA 0,9 Mwp cho Công Ty Tnhh Năng Lượng Mặt Trời Smartsolar tại Tây Ninh.

Trong mảng ME&ICT, Viettel Construction ký thành công hợp đồng thi công hệ thống cơ điện văn phòng cho Công ty TNHH Sơn Hà tại Thái Bình.

Trong mảng dịch vụ kỹ thuật, triển khai dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ điện cho Viện hàng Không Vũ trụ Viettel. Cung cấp dịch vụ vận hành camera an ninh cho Phòng Kinh Tế, Hạ tầng và đô thị thị xã Việt Yên tại Bắc Ninh.