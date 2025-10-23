Viettel Construction đưa ra cảnh báo mới

Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền một văn bản có tiêu đề “Thông báo về việc hỗ trợ chi phí tham gia trải nghiệm Quỹ Dự án Xã hội Bảo An”.

Đáng chú ý, văn bản này còn có con dấu và chữ ký mạo danh Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction). Văn bản này nêu nội dung hỗ trợ ứng viên số tiền 120.000 đồng nhằm “trải nghiệm Quỹ Dự án Xã hội Bảo An”.

Trước thông tin này, ngày 22/10, Viettel Construction khẳng định văn bản nói trên hoàn toàn là giả mạo, không phải do đơn vị ban hành.

Văn bản giả mạo Viettel Construction (Ảnh: Viettel Construction)

Doanh nghiệp nhấn mạnh, hiện nay Viettel Construction không có bất kỳ chương trình, quỹ hay dự án nào mang tên “Quỹ Dự án Xã hội Bảo An”. Đồng thời, Viettel Construction cũng không thực hiện việc thu hay chi bất kỳ khoản phí nào liên quan đến tuyển dụng, đào tạo hoặc tham gia dự án.

Viettel Construction đã báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các hành vi giả mạo, đồng thời khuyến cáo các ứng viên và đối tác:

- Chỉ tiếp nhận thông tin tuyển dụng, thông báo chính thức qua các kênh truyền thông của Viettel Construction, bao gồm:

- Website chính thức: https://viettelconstruction.co...

- Email: [email protected]

- Hotline: 1800.9377

- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Viett...

- Các nền tảng do Tập đoàn Viettel quản lý.

Đồng thời, doanh nghiệp khuyến nghị người dân không cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức không rõ danh tính.

Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh hoặc lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với bộ phận Chăm sóc khách hàng hoặc An ninh mạng của Viettel Construction để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.