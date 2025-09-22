Viettel Construction ra mắt giải pháp thang máy trọn gói trên toàn quốc

Ngày nay, thang máy không chỉ là phương tiện di chuyển trong các tòa nhà cao tầng, mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình Việt – đặc biệt với những ngôi nhà từ 3 tầng trở lên, có người già và trẻ nhỏ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Viettel Construction phát triển giải pháp thang máy trọn gói – kết hợp thiết kế đồng bộ, an toàn và tin cậy cho khách hàng. Đây không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là tâm huyết của Viettel Construction trong hành trình kiến tạo những không gian sống an toàn, tiện nghi và gắn kết cho mọi gia đình.

Thang máy của Viettel Construction sử dụng các thiết bị nhập khẩu chính hãng từ các quốc gia hàng đầu như Nhật Bản, Đức, Italia..., đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế EN81 và TCVN 6395, 6396. Không chỉ chú trọng đến độ bền và tính an toàn, giải pháp còn tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng, vận hành êm ái và thân thiện với môi trường. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Viettel Construction: đưa công nghệ hiện đại phục vụ đời sống thường ngày, giúp mỗi gia đình thêm tiện nghi và an tâm.

Giải pháp thang máy của Viettel Construction được thiết kế theo hợp đồng trọn gói, không phát sinh chi phí, giúp khách hàng an tâm lựa chọn, gồm các khâu:

Khảo sát & tư vấn: Đội ngũ kỹ sư của Viettel Construction trực tiếp đánh giá hiện trạng công trình, từ diện tích, kết cấu cho tới nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

Thiết kế: Viettel Construction đưa ra phương án thiết kế tối ưu, đảm bảo hài hòa với kiến trúc ngôi nhà và nhu cầu sử dụng. Phương án được thống nhất chặt chẽ với khách hàng trước khi triển khai.

Lắp đặt: Quy trình thi công, lắp đặt được thực hiện bài bản, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Bảo hành & bảo trì: Viettel Construction song hành cùng khách hàng với chính sách bảo hành minh bạch, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ mà Viettel Construction hướng đến. Khách hàng Từ Minh Hải – Lục Nam - Bắc Ninh chia sẻ: "Nếu để chấm điểm, tôi sẽ cho thang máy của Viettel Construction 9,75/10."

Hình ảnh thang máy do Viettel Construction lắp đặt tại Bắc Ninh

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai từ đầu năm 2025, giải pháp thang máy của Viettel Construction đã nhanh chóng được thị trường đón nhận và có mặt tại 25 tỉnh trên cả nước. Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu thực tế ngày càng lớn của khách hàng, mà còn khẳng định năng lực triển khai đồng bộ và uy tín thương hiệu Viettel Construction.

Viettel Construction không chỉ mang đến một chiếc thang máy, mà còn kiến tạo giải pháp nâng tầm cuộc sống – an toàn cho từng chuyến đi, an tâm cho cả gia đình. Lựa chọn Viettel Construction chính là lựa chọn một người bạn đồng hành tin cậy, nơi chất lượng, dịch vụ và uy tín được đặt lên hàng đầu.

