Viettel IDC trở thành đối tác Pinnacle Partner – hạng cao nhất của Broadcom

Viettel IDC vừa công bố đã chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ Cloud của VMware - VMware Cloud Service Provider (VCSP) hạng Pinnacle Partner trong Chương trình Broadcom Advantage Partner dành cho thị trường Đông Nam Á. Đây là cột mốc quan trọng giúp Viettel IDC hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua việc ứng dụng VMware Cloud Foundation (VCF) vào hạ tầng đám mây riêng (private cloud). Cùng với đó, Viettel IDC cũng sẽ giới thiệu các dịch vụ đám mây riêng Managed VMware Cloud Foundation mới nhất - VCF 9.0, bao gồm dịch vụ đám mây chủ quyền (sovereign cloud), bảo đảm dữ liệu được lưu trữ tại chỗ và tuân thủ các quy định pháp lý tại từng khu vực.

Ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC, cho biết: "Việc trở thành đối tác ở hạng cao nhất trong Chương trình Broadcom Advantage Partner là minh chứng rõ ràng cho năng lực của Viettel IDC, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Với VMware Cloud Foundation 9.0, chúng tôi mang đến khách hàng các dịch vụ và công nghệ tiên tiến nhất, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Viettel IDC đã và đang mở rộng hoạt động trong khu vực Đông Nam Á, trực tiếp đưa công nghệ Việt ra khu vực và đồng hành cùng doanh nghiệp tại đây trong hành trình tăng tốc chuyển đổi số."

VMware Cloud Foundation (VCF) được xem là nền tảng tiêu chuẩn cho đám mây riêng tư (private cloud) hiện đại. VCF mang đến một mô hình vận hành thống nhất, trải rộng từ trung tâm dữ liệu, hạ tầng biên đến hệ thống cloud do các đối tác là nhà cung cấp dịch vụ cloud của VMware quản lý. Nền tảng này kết hợp tính linh hoạt và khả năng mở rộng của đám mây công cộng (public cloud) với những lợi ích về bảo mật, hiệu năng, kiểm soát kiến trúc và tối ưu chi phí của môi trường on-premises. VCF là nền tảng hỗ trợ đồng bộ mọi loại ứng dụng – từ truyền thống, hiện đại đến AI – trên một nền tảng duy nhất với khả năng quản trị và kiểm soát tập trung trên toàn bộ môi trường đám mây riêng.

Ông Vijoo Chacko, Giám đốc kinh doanh VCSP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản của Broadcom, nhận định: "Với vai trò là đối tác Pinnacle, năng lực, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng trong ngành của Viettel IDC sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn khách hàng chuyển đổi sang nền tảng cloud tiên tiến nhất. Với VCF, khách hàng được hưởng lợi từ một nền tảng cloud hiện đại nhất giúp tăng tốc chuyển đổi số, tối ưu chi phí vận hành, đồng thời đảm bảo chủ quyền và an ninh dữ liệu đảm bảo tuân thủ tốt các quy chuẩn về an ninh mạng ở quy mô lớn. Các đối tác VCSP Pinnacle đáng tin cậy như Viettel IDC sẽ giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị từ nền tảng VCF."

Pinnacle là hạng cao nhất trong Chương trình Broadcom Advantage Partner, dành cho những đối tác chiến lược và đầu tư mạnh nhất của Broadcom. Các đối tác Pinnacle sở hữu hệ thống chứng chỉ chuyên sâu, thành tích nổi bật về doanh thu và dịch vụ, cùng phạm vi hoạt động quốc tế rộng. Việc trở thành đối tác Pinnacle khẳng định vị thế công nghệ hàng đầu của Viettel IDC và khả năng đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết những thách thức phức tạp nhất.

Về Viettel IDC

Thành lập năm 2008, Viettel IDC là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Với sứ mệnh kiến tạo hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế, Viettel IDC đã và đang đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước trong hành trình chuyển đổi số.

Hiện Viettel IDC vận hành 9 trung tâm dữ liệu hiện đại đạt các tiêu chuẩn quốc tế như ANSI/TIA-942-B:2017 Rated 3, ISO 27001:2022, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS, với cam kết dịch vụ SLA 99,99% – bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, liên tục và bảo mật cao cho khách hàng tại Việt Nam cũng như khu vực.

Hệ sinh thái gần 60 dịch vụ Cloud của Viettel IDC bao gồm các bộ sản phẩm lớp IaaS, PaaS, SaaS và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, mang đến giải pháp linh hoạt, an toàn và dễ dàng mở rộng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và gia tăng năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Trở thành Pinnacle Partner của Broadcom tại Đông Nam Á, Viettel IDC không chỉ khẳng định tên tuổi trên bản đồ công nghệ khu vực mà còn tiên phong mang VMware Cloud Foundation đến doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ quản lý, đồng hành triển khai các hệ thống đám mây chủ quyền. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình ‘Go Global’, đưa công nghệ tiên tiến toàn cầu đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp trong Đông Nam Á, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế số của khu vực.