Viettel Post sắp chi gần 132 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, Viettel Post dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10,81%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.081 đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức là 6/10/2025, ngày thanh toán dự kiến 22/10/2025.

Ảnh minh họa

Với gần 121,8 triệu cổ phiếu VTP đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Post sẽ phải chi hơn 131,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/6/2025, Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang sở hữu 60,84% vốn điều lệ của Viettel Post, tương đương sở hữu gần 74,2 triệu cổ phiếu VTP, ước tính sẽ thu về gần 80,1 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Viettel Post mang về doanh thu thuần gần 10.023 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 541,6 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Viettel Post báo lãi ròng đạt hơn 166,3 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Năm 2025, Viettel Post lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt gần 404,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 41,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Viettel Post tăng gần 169 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 6.532,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.983,5 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 296,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.856,4 tỷ đồng, tăng 81,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức 1.605,4 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng nợ.



