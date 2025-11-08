Viettel Store: Ba năm liên tiếp giữ TOP 3 nhà bán lẻ uy tín Việt Nam

Đây là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống bán lẻ trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel. Hành trình gần hai thập kỷ kiến tạo niềm tin và giá trị Ra đời từ năm 2006, Viettel Store – hệ thống bán lẻ chính thức của Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) – đã vươn mình mạnh mẽ, phát triển gần 500 siêu thị trên toàn quốc. Mỗi điểm bán không chỉ là nơi cung cấp điện thoại, máy tính bảng, laptop hay thiết bị gia dụng, mà còn là cầu nối giúp khách hàng tiếp cận những trải nghiệm công nghệ tiên phong cùng dịch vụ tận tâm "chuẩn quân đội".

Những đặc quyền khác biệt chỉ có tại Viettel Store

Là nhà mạng bán máy duy nhất tại Việt Nam, Viettel Store mang đến cho khách hàng những ưu đãi đặc quyền hiếm có: trừ trực tiếp tiền cước viễn thông vào giá máy, cung cấp các gói cước độc quyền hấp dẫn, cùng chính sách 1 đổi 1 trong 60 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất – áp dụng trên nhiều dòng smartphone, tablet cao cấp. Chính những chính sách khác biệt ấy đã tạo nên niềm tin vững bền giữa Viettel Store và người tiêu dùng suốt gần hai thập kỷ qua. Vượt qua thách thức, vững vàng vị thế tiên phong Trưởng thành qua giai đoạn đầy biến động – từ đại dịch COVID-19 đến thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu – Viettel Store vẫn giữ vững phong độ và bản lĩnh.

Sáu năm liền, hệ thống liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín: TOP 10 đơn vị bán lẻ uy tín (2020–2022), TOP 3 đơn vị bán lẻ uy tín (2023–2025) và TOP 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024. Dưới sự lãnh đạo của CEO Đinh Thị Dung, người đã truyền vào tập thể một tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, Viettel Store đã trở thành hình mẫu cho ngành bán lẻ hiện đại – vững chắc, linh hoạt và mang bản sắc riêng biệt.

Đẩy mạnh đa kênh – Bước tiến chiến lược trong kỷ nguyên số.

Không dừng lại ở hệ thống gần 500 điểm bán, Viettel Store liên tục mở rộng sang mô hình bán hàng đa kênh. Doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt xu thế thương mại điện tử, phát triển mạnh mẽ trên TikTok Shop, Shopee Mall, Lazada đồng thời hợp tác cùng các đối tác chiến lược như Vitamin Network và Anchanto để nâng tầm nội dung và giải pháp bán hàng trực tuyến. Chính chiến lược này giúp Viettel Store trở thành một trong những nhà bán lẻ có tốc độ chuyển đổi số nhanh và hiệu quả nhất hiện nay.

iPhone 17 – Dấu ấn mở bán đáng nhớ và tri ân khách hàng

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Viettel Store tổ chức mở bán iPhone 17 và iPhone Air bằng chiến dịch truyền thông sáng tạo, thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Đặc biệt, Ban lãnh đạo Viettel Store trực tiếp trao tay những chiếc iPhone đầu tiên cho khách hàng tại 6 điểm trả hàng trên toàn quốc. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi địa điểm trả hàng được lựa chọn là tòa nhà Viettel Commerce – trụ sở của đơn vị quân đội, nơi Viettel Store gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến khách hàng đã đồng hành gần 20 năm qua Shopee và TikTok Shop. Vinh danh xứng đáng – Niềm tự hào của một thương hiệu Việt.

Mới đây, Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử Vietnamnet đã công bố Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2025, trong đó Viettel Store (thuộc Viettel Commerce) vinh dự đứng thứ 3 toàn thị trường. Đây không chỉ là danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ – hành trình của niềm tin, của khát vọng, và của tinh thần "người lính Viettel" – dám nghĩ, dám làm, dám dẫn đầu.