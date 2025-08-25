VIFA ASEAN 2025 quy tụ hơn 200 Doanh nghiệp và hàng loạt sự kiện đặc biệt

VIFA ASEAN 2025 là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hội chợ nội thất lớn của châu Á vào mùa thu 2025. Các sự kiện khác trong chuỗi bao gồm KOFURN (Hàn Quốc), MFFM (Malaysia), CIFF, Maison Shanghai, Furniture China (Trung Quốc), và IFFINA (Indonesia).

Hội chợ năm nay thu hút hơn 200 doanh nghiệp trưng bày. Các doanh nghiệp này đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Hưng Yên, Long An, Đồng Tháp ... Ngoài ra, hội chợ còn có sự góp mặt của các quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Thái Lan, Cambodia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, và Hong Kong.

Hội chợ Quốc tế VIFA ASEAN 2025 sẽ diễn ra tại SECC, TPHCM từ ngày 26-29/8

Các doanh nghiệp tiêu biểu tại VIFA ASEAN 2025 là: The One, Asiades, Hiệp Long, Mega Home, Yibei Vietnam, Hải Lam, Fukui, Santang, Fuquiang, MMML, Craftsman, Bảo Khang, NEFS, Go Leader Vietnam, Nhật Tường, Lạc Gia, Bình Hòa Bamboo, Homeyard, Guan Yiming Vietnam, CreAsia, Glory Light, Art Fabric, Yinghui Vietnam và nhiều đơn vị khác.

VIFA ASEAN 2025 cũng có sự tham dự tích cực của nhiều Cơ quan, Sở Công Thương, Hiệp Hội trong và ngoài nước.

VIFA ASEAN 2025 giới thiệu các mặt hàng vô cùng đa dạng, bao gồm các sản phẩm nội ngoại thất; Trang trí, đồ gia dụng và hàng thủ công mỹ nghệ; thiết kế nội thất, kiến trúc, xây dựng và các xu hướng mới; máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và các dịch vụ hỗ trợ.

VIFA ASEAN 2025 dự kiến chào đón hơn 10.000 khách tham quan và mua hàng. Để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, Hội chợ cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ đặc biệt bao gồm: Hỗ trợ khách trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 24 - 27/08/2025; Xe buýt đưa đón miễn phí theo lộ trình hai chiều, giữa Khách sạn Đệ Nhất – New World Saigon – SECC, từ ngày 26 đến 28/08/2025; Tour tham quan nhà máy miễn phí vào ngày 27 và 28/08/2025, giúp khách mua hàng tham quan trực tiếp quy trình sản xuất của Công ty Hiệp Long và Craftsman Kitchen Components

Trong khuôn khổ hội chợ còn có chuỗi hội thảo chuyên đề miễn phí với 2 chủ đề: "Thị trường xuất khẩu & chính sách toàn cầu" và "Tiêu chuẩn xanh & thay đổi sản phẩm mới" trong 2 ngày 27 và 28/08/2025. Chuỗi Hội thảo cung cấp các thông tin mới và xu hướng ngành sản xuất nội ngoại thất, giúp Doanh nghiệp và Khách mua hàng có định hướng cho việc sản xuất kinh doanh của mình.

VIFA ASEAN 2025 là cơ hội cho các doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế giới thiệu sản phảm đến các nhà phân phối và người tiêu dùng Việt Nam

Đặc biệt, Chương trình Kết nối Doanh nghiệp 1:1 (Business Matching) lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội chợ VIFA ASEAN năm nay với hai hình thức trực tiếp (tại SECC) và trực tuyến từ xa (online). Chương trình giúp các Doanh nghiệp tham gia kết nối với các Nhà mua hàng toàn cầu. Đồng thời, giúp các Nhà mua hàng toàn cầu dễ dàng và nhanh chóng tìm kiếm các Nhà cung cấp phù hợp (đặc biệt là các đơn vị nước ngoài không thể sắp xếp lịch trình đến tham quan trực tiếp VIFA ASEAN 2025).

Bên cạnh đó, để lưu giữ những kỷ niệm về Hội chợ VIFA ASEAN 2025, Ban tổ chức mang đến 2.000 phần quà xinh xắn cho chương trình đặc biệt tại gian hàng ASEAN HOUSE (AA16) khi khách tham quan khi chụp hình check-in và gửi gắm những đánh giá sự kiện, theo dõi các trang mạng xã hội của VIFA ASEAN. Đây là cách để khách hàng chia sẻ trải nghiệm, lan tỏa thông điệp về sự kiện và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Hội chợ VIFA ASEAN 2025, Công ty CP TCMCN Gỗ Liên Minh – Đơn vị sở hữu và tổ chức VIFA ASEAN và VIFA EXPO sẽ vinh dự nhận Giấy chứng nhận từ tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho Hội chợ "VIFA EXPO: Thương hiệu Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn bậc nhất tại Việt Nam (Từ 2008 đến nay)".

Với các hoạt động trưng bày đa dạng và sự kiện hấp dẫn, VIFA ASEAN 2025 khẳng định vai trò là điểm đến không thể bỏ lỡ, nơi mở ra cơ hội hợp tác, định hình và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho ngành nội ngoại thất trong khu vực, đồng thời góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm giao thương nội ngoại thất của Đông Nam Á.

Thông tin chi tiết của VIFA ASEAN 2025: https://vifaasean.com/