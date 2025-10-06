Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ville De Mont Mountain Resort: Cú đúp danh giá tại HR Asia Awards 2025

06-10-2025 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ville De Mont Mountain Resort: Cú đúp danh giá tại HR Asia Awards 2025

Nép mình bên sườn Nam núi Hàm Rồng và tầm nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, Ville De Mont Mountain Resort đã xuất sắc giành cú đúp giải thưởng danh giá tại HR Asia Awards 2025: "Best Companies to Work for in Asia" và "Sustainable Workplace".

HR Asia – Best Companies to Work for in Asia là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á. Giải thưởng hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Đây là giải thưởng được đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, kết hợp với khảo sát độc lập từ chính người lao động.

Với số điểm gần như tuyệt đối qua hai vòng đánh giá khắt khe, phỏng vấn kín với nhân viên và đánh giá trực tiếp từ ban giám khảo, Ville De Mont Mountain Resort đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn và bền vững. Cú đúp này không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sự bứt phá từng năm, tiếp nối chuỗi giải thưởng danh giá mà Ville De Mont đã đạt được trên trường quốc tế.

Ville De Mont Mountain Resort: Cú đúp danh giá tại HR Asia Awards 2025- Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng nằm nép mình bên sườn nam núi Hàm Rồng và tầm nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn (Sapa, Việt Nam)

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Companies to Work for in Asia được trao cho Ville De Mont Mountain Resort đã tôn vinh triết lý "con người là trung tâm, phát triển bền vững là kim chỉ nam" của khu nghỉ dưỡng. Ville De Mont không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa của sáu dân tộc thiểu số tại Sa Pa.

Với 90% nhân sự là người bản địa, khu nghỉ dưỡng không chỉ tạo cơ hội việc làm mà còn bảo tồn di sản văn hóa qua các tour trải nghiệm độc đáo và phiên chợ cuối tuần rực rỡ sắc màu. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị kinh tế và văn hóa, kết nối cộng đồng địa phương với du khách một cách sâu sắc.

Ville De Mont Mountain Resort: Cú đúp danh giá tại HR Asia Awards 2025- Ảnh 2.

Con người là trung tâm, phát triển bền vững là kim chỉ nam

Giải thưởng "Sustainable Workplace" là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Ville De Mont trong việc xây dựng một môi trường làm việc hòa hợp với thiên nhiên và con người. 39 căn biệt thự, lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp cổ kết hợp với phong cách bản địa, sử dụng vật liệu tự nhiên như đá, gỗ và thổ cẩm thủ công, tạo nên không gian nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Sa Pa.

Tại Ville De Mont, giá trị bền vững được tạo lập từ không gian làm việc hòa hợp với thiên nhiên đến văn hóa doanh nghiệp tràn đầy cảm hứng. Mỗi nhân viên được khuyến khích sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm, cùng hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn, góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết và ý nghĩa.

Có thể nói, cú đúp tại HR Asia Awards 2025 là cột mốc mới nhất trong hành trình vươn tầm thế giới của Ville De Mont. Trước đó, khu nghỉ dưỡng từng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá từ World Travel Awards được ví như "Oscar của ngành du lịch", đến World Luxury Hotel Awards và Haute Grandeur Global Awards, khẳng định vị thế của Ville De Mont như một điểm đến nghỉ dưỡng độc đáo, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và sự sang trọng.

Việc liên tục được đề cử và chiến thắng ở các hạng mục cao nhất, cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Belmond Reid’s Palace (Bồ Đào Nha) hay Jumeirah Zabeel Saray (Dubai), cho thấy sự công nhận quốc tế dành cho chất lượng vượt trội và triết lý bền vững của khu nghỉ dưỡng. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc, mà còn là động lực để khu nghỉ dưỡng tiếp tục kiến tạo những giá trị bền vững, nhân văn.

Ville De Mont Mountain Resort không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa bản sắc dân tộc và đổi mới bền vững. Với tầm nhìn xa và cam kết mạnh mẽ, khu nghỉ dưỡng đang viết nên câu chuyện thành công, sánh vai cùng các dự án hàng đầu thế giới. Những thành tựu tại HR Asia Awards 2025, cùng với bộ sưu tập giải thưởng quốc tế danh giá, là minh chứng sống động cho hành trình đầy cảm hứng của Ville De Mont, nơi mỗi nhịp thở đều mang đậm dấu ấn của đất và người Tây Bắc.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
HR

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế: Học ứng dụng, nâng tầm nghiên cứu

Chương trình thạc sĩ Luật kinh tế: Học ứng dụng, nâng tầm nghiên cứu Nổi bật

OKXE - từ nền tảng thương mại xe máy đến Quán quân Startup World Cup Vietnam 2025

OKXE - từ nền tảng thương mại xe máy đến Quán quân Startup World Cup Vietnam 2025 Nổi bật

X-Line giới thiệu công nghệ máy bơm nhiệt Heat Pump hàng đầu

X-Line giới thiệu công nghệ máy bơm nhiệt Heat Pump hàng đầu

13:30 , 04/10/2025
OH!SOME khai trương cửa hàng thứ 13 tại Việt Nam

OH!SOME khai trương cửa hàng thứ 13 tại Việt Nam

10:00 , 04/10/2025
Học thạc sĩ kế toán tại UEF nâng tầm ứng dụng nghề nghiệp

Học thạc sĩ kế toán tại UEF nâng tầm ứng dụng nghề nghiệp

08:00 , 04/10/2025
Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng

Giải pháp máy chủ thế hệ mới do Máy Chủ Việt cung cấp chính hãng

20:00 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên