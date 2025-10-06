Ville De Mont Mountain Resort: Cú đúp danh giá tại HR Asia Awards 2025

HR Asia – Best Companies to Work for in Asia là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Châu Á. Giải thưởng hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Đây là giải thưởng được đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế, kết hợp với khảo sát độc lập từ chính người lao động.

Với số điểm gần như tuyệt đối qua hai vòng đánh giá khắt khe, phỏng vấn kín với nhân viên và đánh giá trực tiếp từ ban giám khảo, Ville De Mont Mountain Resort đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo môi trường làm việc nhân văn và bền vững. Cú đúp này không chỉ là cột mốc đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sự bứt phá từng năm, tiếp nối chuỗi giải thưởng danh giá mà Ville De Mont đã đạt được trên trường quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng nằm nép mình bên sườn nam núi Hàm Rồng và tầm nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn (Sapa, Việt Nam)

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Companies to Work for in Asia được trao cho Ville De Mont Mountain Resort đã tôn vinh triết lý "con người là trung tâm, phát triển bền vững là kim chỉ nam" của khu nghỉ dưỡng. Ville De Mont không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa của sáu dân tộc thiểu số tại Sa Pa.

Với 90% nhân sự là người bản địa, khu nghỉ dưỡng không chỉ tạo cơ hội việc làm mà còn bảo tồn di sản văn hóa qua các tour trải nghiệm độc đáo và phiên chợ cuối tuần rực rỡ sắc màu. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị kinh tế và văn hóa, kết nối cộng đồng địa phương với du khách một cách sâu sắc.

Con người là trung tâm, phát triển bền vững là kim chỉ nam

Giải thưởng "Sustainable Workplace" là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Ville De Mont trong việc xây dựng một môi trường làm việc hòa hợp với thiên nhiên và con người. 39 căn biệt thự, lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp cổ kết hợp với phong cách bản địa, sử dụng vật liệu tự nhiên như đá, gỗ và thổ cẩm thủ công, tạo nên không gian nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Sa Pa.

Tại Ville De Mont, giá trị bền vững được tạo lập từ không gian làm việc hòa hợp với thiên nhiên đến văn hóa doanh nghiệp tràn đầy cảm hứng. Mỗi nhân viên được khuyến khích sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm, cùng hướng tới một tương lai xanh hơn, bền vững hơn, góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết và ý nghĩa.

Có thể nói, cú đúp tại HR Asia Awards 2025 là cột mốc mới nhất trong hành trình vươn tầm thế giới của Ville De Mont. Trước đó, khu nghỉ dưỡng từng nhận được hàng loạt giải thưởng danh giá từ World Travel Awards được ví như "Oscar của ngành du lịch", đến World Luxury Hotel Awards và Haute Grandeur Global Awards, khẳng định vị thế của Ville De Mont như một điểm đến nghỉ dưỡng độc đáo, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và sự sang trọng.

Việc liên tục được đề cử và chiến thắng ở các hạng mục cao nhất, cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Belmond Reid’s Palace (Bồ Đào Nha) hay Jumeirah Zabeel Saray (Dubai), cho thấy sự công nhận quốc tế dành cho chất lượng vượt trội và triết lý bền vững của khu nghỉ dưỡng. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và môi trường làm việc, mà còn là động lực để khu nghỉ dưỡng tiếp tục kiến tạo những giá trị bền vững, nhân văn.

Ville De Mont Mountain Resort không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa bản sắc dân tộc và đổi mới bền vững. Với tầm nhìn xa và cam kết mạnh mẽ, khu nghỉ dưỡng đang viết nên câu chuyện thành công, sánh vai cùng các dự án hàng đầu thế giới. Những thành tựu tại HR Asia Awards 2025, cùng với bộ sưu tập giải thưởng quốc tế danh giá, là minh chứng sống động cho hành trình đầy cảm hứng của Ville De Mont, nơi mỗi nhịp thở đều mang đậm dấu ấn của đất và người Tây Bắc.