Vin New Horizon Cần Giờ: "Chủ động sống khỏe" của thế hệ tuổi vàng tại Việt Nam

Kỷ nguyên hưởng thụ tuổi già đúng chất

Thế giới đang chứng kiến một "nghịch lý đẹp": dân số già đi, nhưng con người lại sống trẻ hơn bao giờ hết. Ở các quốc gia phát triển, các mô hình "senior living" đã chứng minh tuổi già hoàn toàn có thể là quãng thời gian năng động và đáng sống nhất.

Tại Nhật Bản, những khu đô thị hưu trí như Grancreer Senior Housing hay Village Senaha tích hợp suối khoáng Onsen, trung tâm y tế, lớp học nghệ thuật, khu thiền, công viên dưỡng sinh, những căn nhà nhìn ra biển… trở thành "liệu pháp tái sinh tinh thần" cho hàng triệu người.

Tại Mỹ, các khu đô thị thiết kế riêng cho người trên 55 tuổi, như The Villages (Florida) hay Laguna Woods Village (California), chào đón cư dân từ khắp thế giới đến sống, làm vườn, khiêu vũ, học ngoại ngữ, tậm chí… yêu lại cuộc đời.

Họ gọi đó là "resort tuổi vàng", nơi tuổi tác không còn là giới hạn mà là một chương mới của hành trình khám phá bản thân.

Tại Việt Nam, tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất Đông Nam Á. Đến năm 2030, hơn 20 triệu người cao tuổi sẽ cần một hệ sinh thái sống khác, nơi sức khỏe, tinh thần và cộng đồng được chăm sóc đồng bộ và chủ động.

Tuy nhiên, các mô hình nhà dưỡng lão tại Việt Nam hiện vẫn còn manh mún, thiếu hệ sinh thái hỗ trợ, chưa tạo ra không gian sống năng động cho thế hệ tuổi vàng hiện đại. Sự ra đời của Vin New Horizon, tọa lạc trong lòng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, vì thế được xem như bước ngoặt, định nghĩa lại khái niệm "hưởng thụ tuổi già đúng chất" và mở đầu cho kỷ nguyên "resort tuổi vàng" tại Việt Nam.

Hệ sinh thái tỷ đô Vingroup - bệ đỡ vững chắc cho tuổi vàng an nhiên

Vin New Horizon không phải một khu an dưỡng tách biệt mà là mảnh ghép đặc biệt trong hệ sinh thái Vingroup. Tại đây, tuổi già sẽ được chăm sóc toàn diện mỗi ngày: từ y tế, nghỉ dưỡng, an ninh, kết nối cộng đồng đến tài chính bền vững và di sản truyền đời.

Lợi thế nổi bật nhất chính là hệ thống y tế đẳng cấp quốc tế. Người cao tuổi được chăm sóc toàn diện tại Bệnh viện an dưỡng quốc tế 5 sao, giúp duy trì thể chất, kiểm soát sức khỏe chủ động. Bên cạnh đó là các hệ thống nghỉ dưỡng, gồm retreat villa và khách sạn an dưỡng 5 sao, khu spa và beauty care kết hợp onsen khoáng nóng, spa tái tạo, ẩm thực trị liệu và không gian thiền định nhìn ra bình minh… mang đến trải nghiệm sống chậm mà vẫn tràn đầy sinh khí.

Ngoài hệ sinh thái y tế chủ động, Vin New Horizon Cần Giờ còn là một resort dưỡng sinh giữa thiên nhiên xanh mát. Đây là vùng đất sở hữu sự hòa quyện hiếm có giữa biển, rừng và khí hậu ôn hòa quanh năm. Không khí biển trong lành, hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sơ được UNESCO công nhận cùng nhịp sống yên bình tạo nên một "liệu pháp thiên nhiên" hoàn hảo, giúp người cao tuổi tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Vin New Horizon cũng thừa hưởng toàn bộ chuẩn vận hành của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise rộng 2.870 ha, được phát triển theo mô hình ESG++ tiên phong tại Việt Nam. Siêu đô thị sử dụng 100% năng lượng sạch, tái chế nước, bảo tồn rừng ngập mặn và hướng tới chứng chỉ BREEAM quốc tế (hệ thống đánh giá công trình xanh hàng đầu thế giới). Đây là cam kết mạnh mẽ cho một tương lai bền vững, điều mà thế hệ lớn tuổi đặc biệt quan tâm khi nghĩ về di sản để lại cho con cháu.

Một ngày của người cao tuổi tại Vin New Horizon Cần Giờ có thể bắt đầu bằng lớp yoga bên biển, buổi chiều là vòng golf thư thái, và tối là những buổi hòa nhạc hay tiệc trà cùng bạn bè

Bên cạnh môi trường sống lành mạnh, các cư dân tuổi vàng còn được tận hưởng hệ thống tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Chỉ vài bước chân là một quần thể "kỳ quan" tiện ích khổng lồ, với: Nhà hát Sóng Xanh lớn nhất khu vực, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon lớn bậc nhất thế giới, Quảng trường Lễ hội Biển, Công viên nước chủ đề Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari, khu vui chơi tuyết Winter Wonderland 30.000 m², cùng hai sân golf 18 hố do huyền thoại Tiger Woods & Robert Trent Jones thiết kế… Tất cả tạo nên một không gian sống tràn đầy năng lượng và cảm hứng, giúp người cao tuổi luôn vận động, giao lưu, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như một kỳ nghỉ dưỡng dài bất tận.

Hội tụ đầy đủ dịch vụ y tế, tiện ích, cộng đồng và giá trị di sản, Vin New Horizon không chỉ mang đến một chốn an cư lý tưởng, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái sống tuổi vàng toàn diện, điều mà trước nay chưa một nhà phát triển bất động sản nào tại Việt Nam làm được.