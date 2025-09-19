CTCP Vinacafe Biên Hòa (MCK: VCF, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 1/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.



Theo đó, Vinacafe Biên Hòa thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ 480% tức 1 cổ phiếu nhận được 48.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán là 8/10.

Với hơn 265,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt trả cổ tức này có giá trị gần 1.276 tỷ đồng.

Vinacafe Biên Hòa là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao nhất thị trường. Doanh nghiệp này đã từng chi trả cổ tức lên đến 660%.

Wake-Up 247, một sản phẩm của Vinacafe Biên Hòa

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/7/2025, Vinacafe Biên Hòa có tổng cộng 538 cổ đông, bao gồm 1 cổ đông nắm giữ 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 537 cổ đông còn lại nắm giữ 1,21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Với cấu trúc cổ đông này, Vinacafe Biên Hòa không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, do "không đảm bảo có thối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu từ không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Được biết, cổ đông nắm giữ tới 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH).

Masan bắt đầu thâu tóm Vinacafe Biên Hòa từ năm 2010, khi mua lại cổ phần từ các quỹ lớn như VinaCapital, VF1, Vietcombank Fund và Vietnam Holding, chiếm khoảng 20% vốn điều lệ.

Ngày 28/1/2011, VCF chính thức giao dịch trên sàn HoSE. Đến tháng 9/2011, Masan tiếp tục thông qua Masan Consumer công khai chào mua 13,32 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 50,11% vốn, với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ hơn 1.069 tỷ đồng. Sau đó, Masan Consumer tiếp tục nâng sở hữu lên mức như hiện tại.

Trong nhiều năm qua, VCF được biết đến là cổ phiếu đắt nhất sàn HoSE. Kết phiên 18/9, cổ phiếu VCF lập đỉnh mới ở mức 335.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinacafé Biên Hòa đạt doanh thu 1.309 tỷ đồng, mức cao nhất 6 năm; lợi nhuận ròng hơn 249 tỷ đồng.

Năm 2025, VCF đặt mục tiêu doanh thu dao động từ 2.700-2.950 tỷ đồng, lợi nhuận ròng từ 470-516 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận.



