Vinaconex 39 lỗ bán niên cao nhất lịch sử doanh nghiệp do phải bồi thường thiệt hại theo phán quyết của tòa án

Cụ thể, Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2025 đã soát xét của PVV ghi nhận doanh thu thuần bán niên đạt hơn 8,3 tỷ đồng, tăng hơn 76,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn 133% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp bán niên của doanh nghiệp này chỉ còn hơi 1 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi không mang lại hiệu quả, doanh nghiệp vẫn phải chi trả hơn 13 tỷ đồng chi phí lãi vay và 2,5 tỷ đồng chi phí quản lý, trong khi đó hạng mục lợi nhuận khác ghi nhận lỗ hơn 66,5 tỷ đồng.

Từ những yếu tố trên đã khiến PVV lỗ sau thuế gần 82,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng đáng kể so với mức lỗ hơn 13 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái. Đây cũng là mức lỗ bán niên thứ 14 liên tiếp kể từ năm 2012 đến nay và là mức lỗ bán niên lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết.

PVV lý giải nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh bán niên năm 2025 thua lỗ nặng là do doanh nghiệp phải gánh khoản chi phí khác quá lớn.

Theo đó, khoản chi phí khác này lên đến gần 66 tỷ đồng, tăng hơn 10.666% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu là khoản bồi thường thiệt hại theo bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) về việc tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư, với số tiền hơn 58 tỷ đồng. Cùng với hơn 6 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dang dở của các công trình đã hết doanh thu…

Không những kết quả kinh doanh bán niên “kém sắc”, kiểm toán còn từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC giữa niên độ của doanh nghiệp này do không thu thập được băng chứng thích hợp ở nhiều hạng mục, cụ thể:

Thứ nhất, tại ngày 30/06/2025, PVV có một số khoản công nợ phải thu khách hàng và trả trước cho người bán kéo dài trên 3 năm. Kiểm toán không thể đánh giá tiến độ quyết toán các công trình dở dang liên quan, cũng như khả năng thu hồi. PVV cho biết vẫn đang làm việc với chủ đầu tư và tổng thầu để hoàn tất quyết toán, đặc biệt ở các dự án ký với Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Nam Cường.

Thứ hai, khoản đầu tư ủy thác vào Công ty CP Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ (nay là Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ) với số tiền gốc khoảng 91,63 tỷ đồng và lãi phải thu hơn 20,14 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán nhiều năm. Kiểm toán không thể đánh giá giá trị hợp lý cũng như khả năng thu hồi. PVV cho biết đang lập kế hoạch thu hồi trong năm 2025.

Thứ ba, trong số dư hàng tồn kho, một số công trình đã tạm dừng thi công hoặc chờ quyết toán nhiều năm. Kiểm toán không thể xác định giá trị thuần có thể thực hiện và khả năng quyết toán của các công trình này.

Bên cạnh đó, PVV còn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục trong 12 tháng tới do tại ngày 30/06/2025, PVV ghi nhận lỗ lũy kế gần 535 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 213 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 439 tỷ đồng. Nợ vay quá hạn hơn 234 tỷ đồng, lãi vay chưa thanh toán gần 393 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC bán niên 2025 của PVV

Đơn vị kiểm toán cho rằng, khả năng hoạt động liên tục của PVV phụ thuộc vào việc thu hồi các khoản nợ phải thu, các khoản tiền mang đi hợp tác đầu tư đã quá hạn cũng như sớm quyết toán các công trình dở dang để thu hồi công nợ, khả năng tiếp tục gia hạn thành công các khoản nợ và vay đến hạn thanh toán cũng như khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai.

Liên quan đến việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025, lãnh đạo PVV giải trình như sau:

Thứ nhất, đối với các khoản phải thu của công trình ký với Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Nam Cường và các chủ đầu tư khác, công ty đang tích cực làm việc với chủ đầu tư, tổng thầu và các thầu phụ để quyết toán công trình. Do chủ đầu tư và tổng thầu có nhiều biến động về nhân sự thực hiện dự án nên chưa phê duyệt được tổng dự toán điều chỉnh đề phục vụ công tác quyết toán. Sau khi quyết toán công trình, chủ đầu tư sẽ chốt lại giá trị công nợ đối với Vinaconex 39.

Thứ hai, khoản ủy thác đầu tư với Công ty CP Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ (nay là Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ) theo Nghị quyết HĐQT gia hạn đến hết 31/12/2021, Công ty đang lên kế hoạch thu hồi công nợ gốc lãi trong năm 2025.

“Hiện tại công ty đang theo dõi và tích cực thu hồi các khoản công nợ trên cũng như vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán và thu hồi công nợ các công trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra”, PVV nhấn mạnh.