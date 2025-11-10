Vinaconex tiên phong đưa học viên ra nước ngoài học tập công nghệ đường sắt

Học hỏi từ những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới

Vừa qua, đoàn cán bộ, kỹ sư Vinaconex đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ khóa học thực tế tại Đại học Giao thông Tây Nam (SWJTU, Trung Quốc), một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về kỹ thuật đường sắt. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Xây dựng Hà Nội và SWJTU, nhằm giúp học viên Việt Nam tiếp cận mô hình thiết kế, quản lý và vận hành đường sắt hiện đại.

Các kỹ sư thăm quan mô hình vận hành đường sắt tốc độ cao tại phòng thí nghiệm

Các kỹ sư Vinaconex đã tham dự các chuyên đề chuyên sâu như thiết kế, thi công và quản lý vận hành đường sắt tốc độ cao; nghiên cứu về hệ thống tín hiệu, điều độ và an toàn. Các học viên còn được tham quan phòng thí nghiệm tàu đệm từ siêu dẫn; tham quan khảo sát tuyến đường sắt Thành Đô – Trùng Khánh, tuyến có vận tốc thiết kế lên tới 450 km/h, nhanh nhất Trung Quốc và làm việc với các tập đoàn CRRC Ziyang, Unittec cùng Viện Thiết kế đường sắt Trùng Khánh để trao đổi về công nghệ đầu máy, tín hiệu và vận hành thông minh.

Theo đại diện Vinaconex, đây không chỉ là khoá đào tạo thực tế ngắn hạn mà là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm chuẩn bị năng lực cốt lõi cho sự phát triển hạ tầng giao thông công nghệ cao và giúp kỹ sư Việt Nam hiểu rõ quy trình kỹ thuật, quản trị và tổ chức vận hành thực tế để áp dụng tại Việt Nam trong tương lai gần.

Khát vọng làm chủ công nghệ

Vinaconex là một trong số ít doanh nghiệp xây dựng lớn của Việt Nam chuyển hướng mạnh mẽ từ vai trò "nhà thầu thi công" sang "doanh nghiệp hạ tầng – công nghệ", chú trọng đầu tư vào con người và tri thức. Song song với việc tham gia thi công các dự án cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, các dự án đô thị, Vinaconex tiếp tục xác định phát triển đội ngũ kỹ sư hạ tầng hiện đại là nền tảng để bước vào giai đoạn cạnh tranh toàn cầu.

Các kỹ sư tham quan, học tập về thiết kế và quản lý vận hành đường sắt tốc độ cao

Việc Vinaconex chủ động phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở khóa đào tạo kỹ sư bậc 7 chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị thể hiện sự chuẩn bị sớm và bài bản, đón đầu sự bùng nổ của ngành đường sắt. Khóa học thực tế tại Trung Quốc quy tụ 34 học viên, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành trong nước và học tập thực tế ở nước ngoài – mô hình đào tạo được đánh giá cao về tính thực tiễn, góp phần hình thành đội ngũ kỹ sư Việt Nam đủ năng lực đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các dự án hạ tầng trọng điểm, thay vì phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp trong nước chủ động đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách về năng lực kỹ thuật, giảm chi phí thuê chuyên gia nước ngoài, đồng thời hình thành chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực đường sắt – từ thiết kế, sản xuất vật liệu, tín hiệu, đến vận hành và bảo trì. Đây là tiền đề để Việt Nam không chỉ "xây được đường sắt cao tốc", mà còn "vận hành được đường sắt cao tốc của chính mình".

Tham quan công trường và tuyến Metro số 2 tại Trùng Khánh, một trong những tuyến metro hiện đại, có quy mô lớn và hệ thống vận hành tự động hàng đầu Trung Quốc

Theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng 2045, trong giai đoạn 2025 – 2030, ngành đường sắt sẽ cần tối thiểu 35.000 nhân lực, bao gồm kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên phục vụ cho các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và hệ thống metro tại Hà Nội, TP.HCM. Đến năm 2035, quy mô đào tạo sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 70.000 người, trong đó có hàng nghìn kỹ sư chuyên sâu về thiết kế, thi công, điện – cơ điện, tín hiệu và bảo trì vận hành.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững, Vinaconex là một trong số ít doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và hạ tầng hiện đại. Khi các tuyến đường sắt cao tốc, metro và hạ tầng đô thị đồng loạt được triển khai trong thập kỷ tới, chính những thế hệ kỹ sư được đào tạo hôm nay sẽ trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho giao thông Việt Nam – hiện đại, an toàn, bền vững và mang tầm quốc tế.