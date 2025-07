VinaLiving hợp tác ngân hàng lớn, nâng tầm dự án Salacia Villas tại Phú Mỹ

Thỏa thuận này mở ra những giải pháp tài chính linh hoạt và đồng hành lâu dài, hỗ trợ nhiều đối tượng khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng hơn với dòng sản phẩm biệt thự cao cấp giữa trung tâm Phú Mỹ (nay là Phường Tân Thành, TP.HCM) – khu vực phát triển trọng điểm trong cấu trúc đại đô thị TP.HCM mở rộng.

Giải pháp tài chính linh hoạt từ hệ thống ngân hàng uy tín

Tại sự kiện, bốn ngân hàng đối tác đã công bố loạt gói vay ưu đãi dành cho các nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng Salacia Villas. Trong đó, VietinBank áp dụng mức lãi suất từ 6,0% - 8,2%/năm (cố định 12–36 tháng), thời hạn vay tối đa 35 năm và ân hạn nợ gốc 24 tháng. Cũng trong đợt này, BIDV tung ra chính sách hấp dẫn hỗ trợ khách hàng trẻ với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm cố định trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 60 tháng với khoản vay lên đến 70% giá trị hợp đồng, thời hạn vay 30 năm. Ngân hàng MB Bank mang đến chính sách linh hoạt hơn với hạn mức vay đến 80%, thời hạn 35 năm, ân hạn nợ gốc lên đến 5 năm. Riêng khách hàng từ 23–40 tuổi khi nhận hỗ trợ từ MB Bank, chỉ cần trả 15% nợ gốc trong 10 năm đầu, lãi suất ưu đãi từ 6,5%–7,8% (12–24 tháng). Còn đối với Vietcombank, thời gian vay là 35 năm, với lãi suất cố định áp dụng từ 6 % - 8% một năm (từ 12 - 36 tháng). Như vậy, các khách hàng trẻ chỉ cần số vốn ban đầu là 660 triệu, và thanh toán thảnh thơi với lãi suất chỉ 5.5%/ năm là có thể sở hữu một căn biệt thự tại Salacia Villas.

Tất cả khách hàng giao dịch thành công cũng sẽ nhận được gói quà tặng nghỉ dưỡng cao cấp lên đến 25 đêm trong hệ thống resort Fusion (bao gồm Fusion Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu) thông qua quyền lợi thành viên Fusion Life.

Để tri ân các khách hàng tiên phong, VinaLiving đồng thời triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt chỗ sớm từ tháng 7 đến tháng 9/2025. Theo đó, khách hàng sẽ nhận mức chiết khấu trực tiếp 3% khi đặt chỗ trong tháng 7, 2% trong tháng 8 và 1% trong tháng 9. Bên cạnh chính sách đặt chỗ ưu đãi, nhiều quyền lợi khác cũng sẽ được giới thiệu từ nay cho tới khi mở bán nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sở hữu và đầu tư biệt thự cao cấp tại Salacia Villas.

Salacia Villas – Chuẩn sống khác biệt giữa đô thị cảng quốc tế

Tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ, Salacia Villas sở hữu vị trí "giao lộ toàn cầu" giữa cảng biển quốc tế Cái Mép – Thị Vải (cụm cảng lớn nhất Việt Nam và thuộc Top 20 cảng trung chuyển tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu), sân bay Long Thành và loạt cao tốc liên vùng trọng điểm như Vành đai 4, Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành. Với khả năng kết nối đồng thời ba trụ cột: logistics – công nghiệp – tài chính, khu vực này đang vươn lên thành trung tâm giao thương chiến lược mới của vùng Đông Nam Bộ. Trong dòng chảy phát triển đó, Salacia Villas trở thành tâm điểm sống, nghỉ dưỡng và đầu tư giữa chuỗi đô thị cảng đang trỗi dậy.

Dự án được đầu tư và vận hành bởi VinaLiving – thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc Tập đoàn VinaCapital, đơn vị sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm, tổng tài sản quản lý trên 4 tỷ USD và danh mục dự án nổi bật như Da Nang Beach Resort, Hoiana, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, Maia Ho Tram by Fusion, The Nine South Estates… Với Salacia Villas, VinaLiving tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc kiến tạo không gian sống đẳng cấp quốc tế, được quy hoạch bài bản, thiết kế tinh tế và tích hợp hệ tiện ích – cộng đồng một cách toàn diện.

Sự hợp tác đưa Salacia Villas trở thành tài sản đầu tư hàng đầu tại Phú Mỹ

Theo đó, tổ hợp biệt thự cao cấp tiên phong tại khu vực được quy hoạch theo phong cách bán compound chuẩn resort, gồm 333 căn biệt thự giới hạn, thiết kế phản ánh tinh thần biophilic hài hòa với thiên nhiên. Mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được dành cho cảnh quan đa tầng, công viên sân vườn, hệ cây bản địa, và đặc biệt là Super Coral – công trình biểu tượng có khả năng làm mát, thanh lọc không khí và duy trì vi khí hậu trong lành quanh năm. Tất cả được chăm chút trong từng chi tiết nhằm mang lại trải nghiệm sống giữa thiên nhiên, nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Bên cạnh không gian sống mang phong cách "nghỉ dưỡng tại nhà", Salacia Villas tích hợp hệ tiện ích liên hoàn cho mọi thế hệ. Tổ hợp gym, yoga, vườn thiền giúp tái tạo năng lượng và duy trì lối sống lành mạnh. Sân thể thao đa năng phục vụ các hoạt động bóng rổ, pickleball; trẻ nhỏ được thỏa sức khám phá tại khu vui chơi nước, sân chơi ngoài trời và vườn học thiên nhiên. Các không gian cộng đồng như Tổ hợp Phong Cách Sống, khu BBQ, lối dạo bộ và cụm ghế nghỉ được bố trí khắp nội khu, mang đến sự gắn kết trong một không gian biệt lập nhưng vẫn hòa nhịp cùng đời sống hiện đại.

Dự án hiện đang mở bán 4 dòng sản phẩm biệt thự tinh tế, sang trọng

Với định hướng phát triển một phong cách sống bền vững, Salacia Villas không chỉ sở hữu hệ tiện ích liên hoàn và kiến trúc biệt thự tinh tế, sang trọng, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại nhà – một chuẩn sống đang được cư dân toàn cầu ưu tiên lựa chọn. Dự án có pháp lý minh bạch, sổ hồng từng lô, tạo nền tảng an tâm cho cả nhu cầu an cư và đầu tư. Đây chính là lợi thế nổi bật giúp Salacia Villas trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư tinh anh và gia đình trung – thượng lưu đang tìm kiếm không gian sống chất lượng giữa lòng đô thị cảng quốc tế mới.

Salacia Villas - Tổ hợp biệt thự bán compound tiên phong tại trung tâm thương cảng của TP.HCM mở rộng được phát triển bởi VinaLiving (thành viên của VinaCapital), hiện đang mở bán. Dự án bao gồm 333 căn biệt thự giới hạn với 4 dòng sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2) - Deluxe Villa (diện tích đất 110m2 -112m2 - Garden Villa (diện tích đất 125.92m2 - 195.74m2) - Grand Villa (diện tích đất 309.08m2 - 419.99m2), trong đó Town Villa có giá dự kiến là 4,8 tỷ đồng.

Vui lòng liên hệ số hotline 1800 255 636, Facebook fanpage: https://www.facebook.com/SalaciaVillas/