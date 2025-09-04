Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông

04-09-2025 - 15:30 PM | Doanh nghiệp

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc.

Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.

Chưa bao giờ Hà Nội lại sôi động và tràn đầy sức sống như những ngày này. Từ những con phố nhỏ đến những đại lộ rộng lớn, không khí rộn ràng của ngày hội non sông lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Người dân khắp mọi lứa tuổi, từ các cụ già đến những em nhỏ, từ người đi làm đến học sinh, sinh viên, ai nấy đều mang trên mình niềm hân hoan, háo hức.

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 1.

Mỗi góc phố như được khoác lên tấm áo mới, lấp lánh sắc màu của niềm tự hào, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng cảm nhận được nhịp đập hừng hực của một thành phố không ngủ, đang hòa cùng nhịp thở của toàn dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 2.

Từ tờ mờ sáng, 15 điểm tiếp ứng dinh dưỡng của Vinamilk dọc các tuyến đường trọng yếu đã sẵn sàng vận chuyển đầy đủ sản phẩm, đón chào người dân ghé qua. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 3.

Gần 1 triệu sản phẩm dinh dưỡng quen thuộc của Vinamilk – từ sữa tươi tiệt trùng, sữa hạt đến nước trái cây, nước dừa tươi, nước đóng chai – được chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đi bằng cả sự trân trọng. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 4.

Vinamilk trân trọng trao những món quà dinh dưỡng. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 5.

Các đại biểu của Khối Văn hóa – Thể thao tranh thủ tiếp ứng dinh dưỡng trong giờ giải lao. Nước mát, sữa ngon và giàu dinh dưỡng của Vinamilk giúp mọi người tràn đầy năng lượng suốt lễ diễu hành. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 6.

Các bạn trẻ chia sẻ rằng các bạn ấn tượng với mẫu mã bao bì của các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk. Các bạn cảm thấy rất vui và tự hào khi hôm nay được "diễu hành" cùng thương hiệu sữa quốc dân trong ngày vui toàn dân. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 7.

Các bạn trẻ tranh thủ selfie với các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 8.

Tình bạn và tình yêu tổ quốc luôn đong đầy trong tim các bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 9.

Sau khi tiếp dinh dưỡng tại các điểm tiếp ứng của Vinamilk, đoàn diễu hành tiếp tục nhiệm vụ trong sự cổ vũ của người dân hai bên đường. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 10.

Nhiều đại gia đình đã đến với ngày hội lớn của non sông để con được chứng kiến, được cảm nhận và bắt đầu yêu tổ quốc từ những điều giản dị nhất. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 11.

Những mầm non tham gia ngày hội lớn của dân tộc. Những chủ nhân tương lai của đất nước đang được chăm sóc đủ đầy, bằng dinh dưỡng và tri thức; bằng tình yêu, sự gìn giữ và niềm tin của cả một dân tộc dành cho tương lai. (Ảnh: Vi Nam)

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông- Ảnh 12.

Vinamilk đồng hành cùng triệu trái tim Việt, góp mặt trong từng niềm vui nhỏ của đại lễ lớn. (Ảnh: Vi Nam)

Đó không chỉ là sự tiếp sức về thể chất mà còn là một cách Vinamilk lan tỏa thông điệp: Đồng hành cùng đất nước không chỉ bằng thương hiệu, mà bằng tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng.

Gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Vinamilk không chỉ là thương hiệu sữa quốc dân mà còn là biểu tượng của sự gắn bó xuyên thế hệ. Vừa được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế không chỉ trên thị trường quốc tế, mà trong chính trái tim người Việt – bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy yêu thương như trong ngày hội non sông hôm nay.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vinamilk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ thân thế các chủ đầu tư 3 dự án khu đô thị tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Hé lộ thân thế các chủ đầu tư 3 dự án khu đô thị tổng vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh Nổi bật

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng Nổi bật

Một công ty bị lưu ý nguy cơ hủy niêm yết trên HoSE dù lãi 6 tháng đầu năm 2025 gấp 8 lần cùng kỳ

Một công ty bị lưu ý nguy cơ hủy niêm yết trên HoSE dù lãi 6 tháng đầu năm 2025 gấp 8 lần cùng kỳ

14:46 , 04/09/2025
Cựu Chủ tịch Phạm Văn Tam bị truy tố: Nổi lên từ chiếc tivi giá rẻ không đối thủ

Cựu Chủ tịch Phạm Văn Tam bị truy tố: Nổi lên từ chiếc tivi giá rẻ không đối thủ

14:35 , 04/09/2025
Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?

Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?

13:47 , 04/09/2025
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bổ sung thêm 8 ngành nghề kinh doanh, tổng cộng 66 ngành

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bổ sung thêm 8 ngành nghề kinh doanh, tổng cộng 66 ngành

13:39 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên