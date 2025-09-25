Vinaship sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (MCK: VNA, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, Vinaship sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/7/2025, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 20/10/2025.

Với gần 34 triệu cổ phiếu VNA đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vinaship sẽ phải chi khoảng gần 20,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP (VIMC) đang sở hữu 51% vốn điều lệ của Vinaship, tương đương sở hữu hơn 17,3 triệu cổ phiếu VNA, ước tính sẽ thu về hơn 10,4 tỷ đồng tiền cổ tức.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) cũng đang sở hữu hơn 13,6 triệu cổ phiếu VNA, ước tính sẽ thu về gần 8,2 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinaship.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Vinaship mang về doanh thu thuần gần 319,9 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt chỉ hơn 326 triệu đồng, giảm 98,8% so với mức lãi ròng hơn 27,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Vinaship, thị trường vận tải tàu hàng khô quốc tế 6 tháng đầu năm 2025 trải qua nhiều biến động. Đồng thời, đối với thị trường vận chuyển mà đội tàu Vinaship tham gia, nhóm hàng xi măng nhập khẩu từ Việt Nam sang Philippines có xu hướng giảm cả về sản lượng và giá cước. Nguyên nhân do Philippines áp thuế phòng vệ, các nhà sản xuất Việt Nam ưu tiên thị trường nội địa giá cao và việc xuất khẩu clinker mang lại hiệu quả hơn.

Đối với mặt hàng gạo, mặc dùng Philippines vẫn duy trì hoạt động nhập khẩu đều đặn từ Việt Nam, Thái Lan nhưng thị trường Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Hoạt động biển trong 6 tháng đầu năm 2025 gặp những yếu tố bất lợi về thị trường, nguồn hàng thiếu ổn định, tỷ trọng cho thuê định hạn tăng, cũng như hoạt động khai thác tàu gặp một số rủi ro bất khả kháng, phát sinh nhiều chi phí khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu Vinaship giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinaship giảm 4,4% so với đầu năm, xuống còn gần 773,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 51% tổng tài sản, ở mức hơn 394,8 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 37,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 206 tỷ đồng, giảm 11,1% so với đầu năm. Trong đó, vat và nợ thuê tài chính 135,9 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ.