Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaship sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%

25-09-2025 - 10:50 AM | Thị trường chứng khoán

Vinaship sắp chi gần 20,4 tỷ đồng chia cổ cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, trong đó VIMC và Viconship dự kiến nhận về số tiền cổ tức nhiều nhất.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (MCK: VNA, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Theo đó, Vinaship sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/7/2025, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 20/10/2025.

Với gần 34 triệu cổ phiếu VNA đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vinaship sẽ phải chi khoảng gần 20,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP (VIMC) đang sở hữu 51% vốn điều lệ của Vinaship, tương đương sở hữu hơn 17,3 triệu cổ phiếu VNA, ước tính sẽ thu về hơn 10,4 tỷ đồng tiền cổ tức.

Vinaship sắp chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) cũng đang sở hữu hơn 13,6 triệu cổ phiếu VNA, ước tính sẽ thu về gần 8,2 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinaship.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Vinaship mang về doanh thu thuần gần 319,9 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt chỉ hơn 326 triệu đồng, giảm 98,8% so với mức lãi ròng hơn 27,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Vinaship, thị trường vận tải tàu hàng khô quốc tế 6 tháng đầu năm 2025 trải qua nhiều biến động. Đồng thời, đối với thị trường vận chuyển mà đội tàu Vinaship tham gia, nhóm hàng xi măng nhập khẩu từ Việt Nam sang Philippines có xu hướng giảm cả về sản lượng và giá cước. Nguyên nhân do Philippines áp thuế phòng vệ, các nhà sản xuất Việt Nam ưu tiên thị trường nội địa giá cao và việc xuất khẩu clinker mang lại hiệu quả hơn.

Đối với mặt hàng gạo, mặc dùng Philippines vẫn duy trì hoạt động nhập khẩu đều đặn từ Việt Nam, Thái Lan nhưng thị trường Indonesia vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Hoạt động biển trong 6 tháng đầu năm 2025 gặp những yếu tố bất lợi về thị trường, nguồn hàng thiếu ổn định, tỷ trọng cho thuê định hạn tăng, cũng như hoạt động khai thác tàu gặp một số rủi ro bất khả kháng, phát sinh nhiều chi phí khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đội tàu Vinaship giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinaship giảm 4,4% so với đầu năm, xuống còn gần 773,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 51% tổng tài sản, ở mức hơn 394,8 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 37,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 206 tỷ đồng, giảm 11,1% so với đầu năm. Trong đó, vat và nợ thuê tài chính 135,9 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
viconship

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng, hợp tác trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng, hợp tác trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa Nổi bật

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng”

Vàng liên tục phá đỉnh, các quỹ đầu tư “cá mập” từ Mỹ, Châu Âu đến Châu Á đua nhau “gom hàng” Nổi bật

Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

Cảnh báo giả mạo Facebook Bộ Tài chính để lừa đảo

10:10 , 25/09/2025
Kiếm 13 tỷ USD trong 2 phiên chứng khoán, một tỷ phú nổi tiếng sắp soán ngôi người giàu nhất Châu Á

Kiếm 13 tỷ USD trong 2 phiên chứng khoán, một tỷ phú nổi tiếng sắp soán ngôi người giàu nhất Châu Á

10:08 , 25/09/2025
Chủ tịch Tether sắp vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 5 thế giới với 224 tỷ USD tài sản, tạo nên đế chế tiền số sánh ngang OpenAI

Chủ tịch Tether sắp vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 5 thế giới với 224 tỷ USD tài sản, tạo nên đế chế tiền số sánh ngang OpenAI

10:08 , 25/09/2025
Nhà sáng lập FinPeace chỉ ra bí kíp đầu tư chứng khoán “không mất ngủ”

Nhà sáng lập FinPeace chỉ ra bí kíp đầu tư chứng khoán “không mất ngủ”

07:00 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên