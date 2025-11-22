VinFast bổ nhiệm Phạm Nhật Quân Anh vào HĐQT, 13 tháng liên tiếp "vua doanh số"

VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý III/2025 (kết thúc vào ngày 30/9/2025). Tập trung vào chiến lược thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, VinFast ghi nhận doanh thu 719 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2024

VinFast đã bàn giao tổng cộng 38.195 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý III/2025, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ 2024 và 7% so với Quý II. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 ô tô, tăng 149% so với cùng kỳ.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong Quý III/2025 đạt 120.052 chiếc, tăng 535% so với cùng kỳ năm trước và tăng 73% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 489% so với cùng kỳ.

Trong Quý III/2025, tổng doanh thu đạt 18.100,2 tỷ đồng (718,6 triệu USD), đánh dấu mức tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và 9,0% so với Quý II/2025.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ: "Trong Quý III, VinFast trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 xe bán ra chỉ trong ba quý đầu tiên của một năm, sau 13 tháng liên tiếp giữ vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy số một cả nước. Vị thế dẫn đầu bền vững ở thị trường nội địa, kết hợp với những tiến triển mạnh mẽ tại châu Á, trong đó có lọt Top 8 số lượng đăng ký xe điện tại Ấn Độ trong tháng 10/2025 và Top 5 thương hiệu BEV ở Indonesia trong 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của thương hiệu VinFast và hiệu quả của chiến lược mở rộng trong khu vực".

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính của VinFast, cho biết thêm: "Cột mốc 100.000 ô tô điện là niềm tự hào lớn, và là minh chứng rõ nét cho chiến lược đầu tư bài bản của chúng tôi. Trong quý III/2025, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và đà phát triển ổn định, đặc biệt là với sự ra mắt của dòng Green Series và nhu cầu lớn trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Chúng tôi bước vào quý IV với số lượng đơn hàng cao, mang lại cái nhìn rõ ràng cho kết quả kinh doanh trong ngắn hạn, đồng thời củng cố niềm tin vào đà tăng trưởng trong thời gian tới".

Đầu tư mạnh vào công nghệ

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng khác nhau, VinFast giới thiệu 3 thương hiệu riêng biệt, với định vị và trọng tâm rõ ràng cho từng thương hiệu.

Trong đó, VinFast là dòng xe điện trung cao cấp, thông minh, đáng tin cậy, đáp ứng xuất sắc nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng, tập trung vào tiêu chí an toàn, độ bền, công nghệ và chi phí sở hữu hợp lý. Dòng sản phẩm này nổi bật với các tiêu chí xe tốt, giá hợp lý, hậu mãi cực tốt.

Dòng xe Green Series mang đến những giải pháp di chuyển xanh, nâng cao hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp dịch vụ và vận tải.

Lạc Hồng là thương hiệu dành riêng cho phân khúc siêu sang, là kết tinh của tinh thần hiếu khách của người Việt thông qua vật liệu cao cấp và nghệ thuật chế tác tinh xảo.

Song song với chiến lược đa thương hiệu, VinFast tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh. Công ty phát triển nền tảng công nghệ dựa trên ba trụ cột: nền tảng xe, kiến trúc điện – điện tử và công nghệ hỗ trợ lái và tự hành.

VinFast cũng đang tái cấu trúc hệ thống điện – điện tử thành kiến trúc phân vùng, trong đó phần mềm lõi do Công ty tự phát triển, còn các nhà cung cấp đảm nhiệm phần cứng được chuẩn hóa. Hệ thống xử lý dữ liệu tập trung giúp xe cập nhật phần mềm OTA nhanh hơn, triển khai tính năng tức thời và duy trì sự ổn định cao.

VinFast theo đuổi chiến lược hai bước đối với công nghệ trợ lái nâng cao và tự hành, vừa hợp tác với các đối tác quốc tế, vừa phát triển năng lực công nghệ nội bộ để đảm bảo tính chủ động và bền vững.

Tầm nhìn dài hạn của VinFast là trở thành nhà sản xuất xe điện đa thương hiệu, đa phân khúc – từ ô tô cá nhân, xe thương mại đến phương tiện tự hành, từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển toàn diện cho mọi người.

Những bước tiến mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế

Tại Ấn Độ, VinFast tiếp tục củng cố hiện diện thương hiệu thông qua mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý lên tới 20 showroom tính đến 30/9/2025. Hãng cũng hợp tác với các ngân hàng lớn như State Bank of India, Central Bank of India, HDFC Bank, Axis Bank và ICICI Bank, đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới hậu mãi bên thứ ba.

Theo dữ liệu từ hệ thống VAHAN của Chính phủ Ấn Độ, VinFast nằm trong Top 8 thương hiệu EV có lượng đăng ký mới cao nhất tháng 10/2025.

Tại Indonesia, VinFast đã mở rộng mạng lưới phân phối lên 33 cửa hàng đại lý. Theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia, VinFast chiếm khoảng 5% thị trường xe thuần điện (BEV) và nằm trong Top 5 thương hiệu BEV năm 2025.

Hãng xe thương hiệu Việt tăng tốc tại thị trường quốc tế.

Tại Philippines, VinFast triển khai mở rộng mạng lưới đại lý lên 9 cửa hàng trên toàn quốc.

Tại thị trường Mỹ, VinFast đã khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại California và đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện thương hiệu thông qua hệ thống đại lý bên thứ ba.

Tại châu Âu, Công ty chính thức ra mắt hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 tại Triển lãm Busworld Europe 2025. Mẫu xe buýt nội đô cỡ lớn EB 12 dài 12 m đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn UNECE, CE, và hiện đã nhận đơn đặt hàng tại thị trường châu Âu. Trong khi đó, mẫu EB 8 dài 8 m sẽ được mở bán sau.

Tại Trung Đông, VinFast công bố thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Ô tô Ả Rập (AAA), tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ xe cơ giới tại khu vực Trung Đông, nhằm triển khai dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp bên đường cho khách hàng sở hữu xe VinFast tại sáu quốc gia: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman.

Tiếp tục được hỗ trợ tài chính để mở rộng

Trong quý, VinFast đã ký kết khoản vay 100 triệu USD với Ngân hàng MUFG, đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ hợp tác dài hạn nhằm hỗ trợ chiến lược mở rộng quốc tế của VinFast và củng cố cam kết của cả hai bên đối với quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu. Công ty cũng huy động thành công khoản vay 150 triệu USD kỳ hạn 3 năm từ Ngân hàng Barclays, với mục đích hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động và kế hoạch đầu tư. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng thanh khoản sẵn có của VinFast đạt 3,7 tỷ USD.

Triển vọng kinh doanh

Dựa trên nền tảng tăng trưởng ổn định, VinFast đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi lượng giao xe toàn cầu trong năm 2025. Mảng xe máy điện dự kiến duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tới.

Trong giai đoạn tới, VinFast sẽ tiếp tục ưu tiên chiến lược thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua các khoản đầu tư có trọng tâm, trong khi những sáng kiến tối ưu chi phí sẽ được triển khai theo lộ trình trung hạn, với kỷ luật tài chính chặt chẽ. Cách tiếp cận này cho phép Công ty duy trì tốc độ mở rộng thị trường mạnh mẽ, đồng thời tạo nền tảng vận hành hiệu quả và bền vững trong các năm tiếp theo.

Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Mới

VinFast cũng thông báo, ngày 20/11/2025, Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh là thành viên Hội đồng Quản trị .

Ông Quân Anh hiện là một trong những lãnh đạo cấp cao tại VinFast. Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại Công ty, bao gồm: Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách Hậu mãi Toàn cầu, và Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng. Trong các cương vị này, ông Quân Anh đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

Trước khi gia nhập VinFast, từ năm 2017 đến 2019, ông Quân Anh từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl, nơi ông tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quản trị vận hành và hoạch định chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ và khách sạn.

Ông Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).

Sau bổ nhiệm này, Hội đồng Quản trị của Công ty gồm bảy thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập.