Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính đang gây xôn xao mạng xã hội

16-08-2025 - 17:49 PM | Doanh nghiệp

Ngày 16/8, Công ty VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp Khách hàng Phạm Văn Chính phản ánh xe VF 3 bị bó phanh khi đang di chuyển đường đèo.

Theo đó, VinFast cho biết, trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nội dung chia sẻ từ Khách hàng Phạm Văn Chính về chiếc xe VinFast VF 3 đang đổ đèo Đá Trắng (Hòa Bình) thì xe bị bó phanh, quay tròn và va chạm với vệ đường.

Sau khi cứu hộ xe về Xưởng dịch vụ, VinFast đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Xưởng dịch vụ để kiểm tra, đánh giá và ghi nhận tình trạng như sau:

Xe gặp sự cố khi đang đi xuống dốc và vào cua. Mặt đường ướt do thời tiết mưa nhỏ. Xe bị va chạm phía đầu và sau xe, túi khí người lái và dây đai an toàn phía trước 2 bên có kích hoạt.

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hệ thống lái xe không ghi nhận cảnh báo lỗi hệ thống lái trước thời điểm va chạm, tình trạng lắp đặt các chi tiết hệ thống lái bình thường.

Đồng thời, hệ thống phanh không ghi nhận có cảnh báo lỗi trước thời điểm va chạm, tình trạng lắp đặt các chi tiết hệ thống phanh bình thường. Cụ thể:

Thứ nhất, bề mặt má phanh và trống phanh không xuất hiện dấu hiệu quá nhiệt. Đo kiểm guốc phanh và trống phanh nằm trong tiêu chuẩn;

Thứ hai, không có dấu hiệu rò rỉ dầu phanh;

Thứ ba, hành trình bàn đạp phanh trong điều kiện tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra lực phanh khi xuất xưởng nằm trong tiêu chuẩn của Nhà sản xuất;

Thứ tư, dữ liệu xe không ghi nhận cảnh báo lỗi trên xe trước thời điểm xe bị va chạm. Ngay trước khi xảy ra va chạm, dữ liệu hệ thống ghi nhận người lái có thao tác đạp phanh và đánh lái với tốc độ xe khoảng 59 km/h.

Từ kết quả trên, VinFast và Xưởng dịch vụ đã thông báo đến Khách hàng Phạm Văn Chính về kết luận: nguyên nhân xảy ra va chạm không đến từ vấn đề kỹ thuật của xe, không ghi nhận tình trạng bó phanh. Các hệ thống phanh, hệ thống lái trên xe hoạt động bình thường trước thời điểm va chạm, không ghi nhận cảnh báo bất thường. Do đó, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành, theo đúng điều khoản, điều kiện của chính sách bảo hành VinFast đã công bố.

Trong thông báo, VinFast cũng đề nghị khách hàng không lan truyền các thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, quyền và lợi ích hợp pháp của VinFast.


Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vinfast

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán

Một công ty trên sàn bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ, lợi nhuận giảm 193% sau soát xét, “bốc hơi” hàng tỷ đồng với danh mục đầu tư chứng khoán Nổi bật

Cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, gần 2.000 tỷ bắc qua sông Đuống: DN nào đứng sau?

Cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, gần 2.000 tỷ bắc qua sông Đuống: DN nào đứng sau? Nổi bật

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sắp đến TP HCM mua sầu riêng

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sắp đến TP HCM mua sầu riêng

16:35 , 16/08/2025
Lazada kích hoạt mùa mua sắm bùng nổ, sẵn sàng đồng hành cùng nhà bán hàng

Lazada kích hoạt mùa mua sắm bùng nổ, sẵn sàng đồng hành cùng nhà bán hàng

15:30 , 16/08/2025
Doanh nghiệp xi măng làm ăn bết bát giờ ra sao?

Doanh nghiệp xi măng làm ăn bết bát giờ ra sao?

13:51 , 16/08/2025
PMAX trở thành Đối tác Marketing Tổng thể với hệ sinh thái các giải pháp toàn diện

PMAX trở thành Đối tác Marketing Tổng thể với hệ sinh thái các giải pháp toàn diện

13:30 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên