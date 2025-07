VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu dòng vốn đổ vào Hà Tĩnh nửa đầu năm 2025

Theo số liệu từ Chi cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 26.846 tỷ đồng, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực vốn ngoài Nhà nước đạt gần 14.781 tỷ đồng, tăng 101,84% so với cùng kỳ năm trước; khu vực vốn Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng hơn 6.426 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt hơn 5.639 tỷ đồng, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể cho thấy, nguyên nhân tăng chủ yếu thuộc khu vực vốn ngoài Nhà nước, do Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ riêng quý II, nguồn vốn đầu tư từ dự án này đạt khoảng 3.700 tỷ đồng (tăng 23% so với quý I).

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh vào ngày 29/6 tại Khu kinh tế Vũng Áng, chỉ trong chưa đầy 7 tháng kể từ ngày khởi động.

Đây là nhà máy có quy mô 360.000 m2, có hệ thống phân xưởng chính, gồm: Hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, cùng nhiều khu vực phụ trợ hiện đại; dây chuyền sản xuất được tự động hóa cao và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, môi trường và các tiêu chuẩn của ngành ô tô toàn cầu.

Nhà máy dự kiến sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm trực tiếp ngay trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng đến 15.000 lao động trong tương lai, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương và đóng góp cho an sinh xã hội.

Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ có đóng góp quan trọng đưa VinFast tiến tới mục tiêu sản xuất 1 triệu xe mỗi năm để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy VinFast tại Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện đô thị chiến lược như VF 3, Minio Green, EC Van - những mẫu xe rất giàu tiềm năng, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu ra quốc tế.