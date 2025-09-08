VinFast đặt cược lớn vào thị trường Ấn Độ: Cú hích hay thử thách mới?

Ấn Độ là quốc gia được VinFast lựa chọn để thiết lập nhà máy bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 6-9, VinFast công bố chính thức mở bán hai mẫu SUV điện sản xuất tại Ấn Độ là VF 6 và VF 7 tại thị trường đông dân nhất thế giới này.

Ông Phạm Sanh Châu (phải), Tổng Giám đốc VinFast châu Á và ông Vincent John Pendlebury, Kỹ sư trưởng VinFast VF 6/7 cạnh mẫu xe ra mắt. Ảnh: VF

Với việc khởi công và khánh thành nhà máy sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu, VinFast không chỉ hiện thực hóa tham vọng thâm nhập một thị trường đầy tiềm năng mà còn khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.

Các chuyên gia và báo chí quốc tế nhận định, sự hiện diện của VinFast có thể "thay đổi cuộc chơi" tại thị trường này.

Vì sao Ấn Độ là lựa chọn hàng đầu?

VinFast đã chọn Ấn Độ, một thị trường có tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh nhất thế giới, làm bệ phóng chiến lược.

Mặc dù thị phần xe điện hiện tại chỉ chiếm khoảng 2.5% tổng doanh số ô tô, nhưng với mục tiêu đầy tham vọng của chính phủ Ấn Độ là đạt 30% xe điện hóa vào năm 2030, tiềm năng phát triển là vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, việc VinFast lựa chọn Thoothukudi, bang Tamil Nadu làm nơi đặt nhà máy không phải là ngẫu nhiên.

Đây là một trong những bang công nghiệp ô tô hàng đầu của Ấn Độ, với cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi, đội ngũ lao động có tay nghề cao và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền địa phương.

Nhà máy này, được khánh thành chỉ trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, sẽ là dự án sản xuất thứ ba của VinFast, với công suất ban đầu 50.000 xe/năm và có thể tăng lên 150.000 xe/năm.

Chiến lược kinh doanh toàn diện

VinFast đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để chinh phục người tiêu dùng Ấn Độ. Hãng đã công bố sẽ đưa các mẫu xe như VF 6 và VF 7 ra mắt thị trường này, với mức giá cạnh tranh.

Đặc biệt, VinFast đã hợp tác với Axis Bank để cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm gói vay lên tới 2 tỷ INR cho đại lý và các ưu đãi hấp dẫn cho người tiêu dùng. Sự hợp tác này giúp VinFast tận dụng mạng lưới rộng khắp của Axis Bank để tiếp cận khách hàng ở cả thành thị và nông thôn.

Theo các chuyên gia, nhà máy tại Ấn Độ sẽ là một "cú hích" để VinFast tăng tốc trên thị trường thế giới.

Trên báo Tiền phong, PGS.TS Trần Hải Minh, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính công nhận định, việc đầu tư bài bản sẽ tạo ra "hiệu ứng dây chuyền", giúp VinFast giảm chi phí sản xuất, từ đó cạnh tranh tốt hơn về giá cả và chất lượng.

Ông Nguyễn Đức Trí, chuyên gia kinh tế, cho rằng nhà máy này còn là bàn đạp chiến lược để VinFast mở rộng sang khu vực Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

“Lựa chọn Tamil Nadu - bang công nghiệp hàng đầu về ô tô - giúp VinFast tiếp cận nhanh chóng với hệ sinh thái sản xuất sẵn có. Quan trọng hơn, việc đầu tư trực tiếp thể hiện năng lực về mọi mặt cũng như cam kết lâu dài, điều mà người tiêu dùng Ấn Độ đánh giá rất cao khi lựa chọn thương hiệu”, TS. Nguyễn Đức Trí chia sẻ trên báo Tiền phong.

Thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực ô tô

Theo NDTV, báo chí Ấn Độ đã bày tỏ sự tin tưởng rằng VinFast sẽ giúp Tamil Nadu trở thành "thủ phủ xe điện của Nam Á". Dự án đầu tư lên tới 2 tỷ USD, với cam kết 500 triệu USD trong 5 năm đầu góp phần tạo ra 3.500 việc làm trực tiếp tại địa phương. VinFast cam kết sẽ chuyển giao công nghệ và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động địa phương, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xanh.

“Thị trường ô tô của Ấn Độ rất đa dạng và nhiều cơ hội. VinFast, với những chiến lược đúng đắn và khả năng thích ứng, có tiềm năng tạo ra chỗ đứng cho riêng mình và giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng Ấn Độ”, Forbes India dẫn lời ông Harshvardhan Sharma, người đứng đầu bộ phận bán lẻ ô tô tại Viện nghiên cứu Nomura (Ấn Độ).

Các mẫu xe điện VinFast sản xuất tại Ấn Độ đã bắt đầu ra thị trường từ tháng 9 năm 2025, được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc đua xe điện, đặc biệt khi thị trường này chưa có sự thống trị của các thương hiệu Trung Quốc.

Sự kiện VinFast thâm nhập thị trường Ấn Độ là một bước đi đầy tham vọng và mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của hãng xe Việt Nam.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ, đặc biệt trong việc xây dựng thương hiệu, đối phó với cạnh tranh và phát triển cơ sở hạ tầng sạc.

Dù vậy, với những bước đi bài bản và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VinFast đang cho thấy sự tự tin và quyết tâm để trở thành một "người chơi" quan trọng trên bản đồ xe điện toàn cầu.