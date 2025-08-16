Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho một doanh nghiệp BĐS, Vinhomes được công ty mẹ bảo đảm phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

16-08-2025 - 08:04 AM | Doanh nghiệp

Vingroup phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho một doanh nghiệp BĐS, Vinhomes được công ty mẹ bảo đảm phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Đối tượng phát hành là Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng – chủ sở hữu 27,46 triệu cổ phiếu ưu đãi.

Ngày 13/8, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ nhằm chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ quyền chuyển đổi phát hành năm 2018.

Theo đó, đối tượng phát hành là Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng – chủ sở hữu 27,46 triệu cổ phiếu ưu đãi.

Số lượng cổ phiếu ưu đãi này sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1,07 cổ phiếu phổ thông đổi 1 cổ phiếu ưu đãi, tương đương phát hành hơn 29,35 triệu cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi là 103.819 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông sau chuyển đổi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2025.

Trong một diễn biến khác, Vingroup cũng vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn để bảo đảm nghĩa vụ của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) liên quan đến 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ.

Các trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá chào bán tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng (đáo hạn năm 2029) và 7.000 tỷ đồng (đáo hạn năm 2028).

Trước đó, tháng 5/2025, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bảo lãnh thanh toán và dùng tài sản để bảo đảm cho lô trái phiếu riêng lẻ trị giá tối đa 5.000 tỷ đồng của VinFast.

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải 19.900 tỷ đồng như từng công bố, nhà máy ô tô ở Hưng Yên của Geleximco có vốn đầu tư chỉ hơn 8.100 tỷ đồng

Không phải 19.900 tỷ đồng như từng công bố, nhà máy ô tô ở Hưng Yên của Geleximco có vốn đầu tư chỉ hơn 8.100 tỷ đồng Nổi bật

'Bom tấn' 2.200 tỷ tại mỏ dầu ở bể Nam Côn Sơn: Cú rút chân hoàn toàn của đại gia dầu khí Anh khỏi Việt Nam và lý do 'đối thủ' đồng hương xuất hiện

'Bom tấn' 2.200 tỷ tại mỏ dầu ở bể Nam Côn Sơn: Cú rút chân hoàn toàn của đại gia dầu khí Anh khỏi Việt Nam và lý do 'đối thủ' đồng hương xuất hiện Nổi bật

Thương vụ 1.700 tỷ tại lõi trung tâm Tp.HCM: Cuộc săn 'đất vàng' của đại gia Bất động sản Malaysia sau sự xuất hiện của các 'gã khổng lồ' ByteDance, Marvell

Thương vụ 1.700 tỷ tại lõi trung tâm Tp.HCM: Cuộc săn 'đất vàng' của đại gia Bất động sản Malaysia sau sự xuất hiện của các 'gã khổng lồ' ByteDance, Marvell

00:02 , 16/08/2025
EVNFinance khắc phục đầy đủ các kết luận thanh tra

EVNFinance khắc phục đầy đủ các kết luận thanh tra

20:30 , 15/08/2025
ACV tăng vốn vượt 35.800 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

ACV tăng vốn vượt 35.800 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

19:36 , 15/08/2025
Kinh tế tư nhân có dấu hiệu 'hụt hơi', nhiều doanh nghiệp không muốn lớn

Kinh tế tư nhân có dấu hiệu 'hụt hơi', nhiều doanh nghiệp không muốn lớn

19:33 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên