Vingroup phát hành hơn 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông cho một doanh nghiệp BĐS, Vinhomes được công ty mẹ bảo đảm phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 13/8, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu phổ thông riêng lẻ nhằm chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và cổ quyền chuyển đổi phát hành năm 2018.

Theo đó, đối tượng phát hành là Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng – chủ sở hữu 27,46 triệu cổ phiếu ưu đãi.

Số lượng cổ phiếu ưu đãi này sẽ được chuyển đổi với tỷ lệ 1,07 cổ phiếu phổ thông đổi 1 cổ phiếu ưu đãi, tương đương phát hành hơn 29,35 triệu cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi là 103.819 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu phổ thông sau chuyển đổi sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2025.

Trong một diễn biến khác, Vingroup cũng vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Tập đoàn để bảo đảm nghĩa vụ của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) liên quan đến 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ.

Các trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, với tổng mệnh giá chào bán tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng (đáo hạn năm 2029) và 7.000 tỷ đồng (đáo hạn năm 2028).



Trước đó, tháng 5/2025, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bảo lãnh thanh toán và dùng tài sản để bảo đảm cho lô trái phiếu riêng lẻ trị giá tối đa 5.000 tỷ đồng của VinFast.