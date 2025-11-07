Vingroup sáp nhập 2 công ty con

Ảnh minh họa

Tập đoàn Vingroup-CTCP (MCK: VIC) vừa có văn bản gửi UBCKNN, HoSE và HNX công bố thông tin liên quan nghị quyết của HĐQT.

Theo đó, nhằm mục đích tối ưu hoạt động của các công ty công nghệ trong tập đoàn, HĐQT Vingroup Vingroup đã ban hành Nghị quyết số: 38/2025/NQ-HĐQT-VINGROUP phê duyệt việc sáp nhập Công ty cổ phần VinApp (VinApp) vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF).

Sau sáp nhập, VinApp chấm dứt tồn tại và Vingroup vẫn là công ty mẹ của VSF.

HĐQT đã giao cho người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Vingroup trong các công ty nêu trên quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập phù hợp với quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vingroup dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 100% (mỗi một cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cố phần được quyền nhận thêm 1 cổ phần); tương ứng tổng số cổ phiếu dự kiến phát thêm là hơn 3,85 tỷ cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế tại BCTC riêng tính đến ngày 31/12/2024. Theo BCTC riêng năm 2024 (đã được kiểm toán), nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2024 là 39.140.273 triệu đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong Quý IV/2025, thời điểm cụ thể giao HĐQT quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng; quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyền nhượng.

Nếu phát hành thành công như dự kiến; vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng từ hơn 38.530 tỷ đồng lên gần 77.335 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Vingroup cũng trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Cụ thể, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh gồm: Sản xuất sắt, thép, gang; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc; hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng;...



