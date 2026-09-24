Vingroup: Tập đoàn tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất Việt Nam và cách những hệ sinh thái mới lan tỏa lợi ích tới hàng triệu người

Theo VNTAX 200, Vingroup dẫn đầu với 148.773 tỷ đồng thực nộp ngân sách trong năm 2025, tăng 165% so với năm trước và là mức đóng góp cao nhất từng ghi nhận ở một doanh nghiệp Việt Nam. Tính chung giai đoạn 2021-2025, số tiền Vingroup nộp ngân sách đạt gần 307.000 tỷ đồng.

Quy mô của Vingroup cũng thể hiện rõ qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 222.336 tỷ đồng, tăng 72,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp khoảng 4,5 lần. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt gần 1,309 triệu tỷ đồng. Cùng thời điểm, vốn hóa VIC vào khoảng 1,69 triệu tỷ đồng, lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thậm chí, với đà tăng trưởng liên tục, đến đầu tháng 9/2026, vốn hóa của Vingroup vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đưa doanh nghiệp trở thành công ty niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt quy mô vốn hóa trên 2 triệu tỷ đồng.

Nhưng tiền nộp ngân sách, doanh thu hay vốn hóa mới chỉ là phần dễ nhìn thấy. Một nhà máy lớn cần công nhân và nhà cung cấp; hàng trăm nghìn chiếc xe cần đại lý phân phối, trạm sạc và xưởng dịch vụ; một khu đô thị đông hàng trăm nghìn người tự nó tạo ra nhu cầu về trường học, bệnh viện, mua sắm và vui chơi. Khi quy mô đạt tới một ngưỡng nhất định, tác động của doanh nghiệp bắt đầu lan ra thị trường xung quanh nó.

Xe điện Việt thống lĩnh thị trường, các hãng khác cũng phải thay đổi

Đến hết tháng 8/2026, VinFast đã bàn giao 154.073 ô tô điện tại Việt Nam từ đầu năm, riêng tháng 8 đạt 20.161 xe. Theo doanh nghiệp, đây là tháng thứ 24 liên tiếp hãng dẫn đầu doanh số ô tô trong nước. Tổ hợp VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng 200.000 ô tô điện riêng trong năm 2025 và sử dụng hơn 18.000 lao động; nhà máy Hà Tĩnh có công suất thiết kế khoảng 200.000 xe/năm trong giai đoạn đầu, dự kiến tạo 6.000 việc làm trực tiếp và có thể tăng lên 15.000 người khi mở rộng.

Ở xe máy điện, VinFast đã xuất xưởng chiếc xe thứ 1 triệu vào tháng 6/2026, trong khi hệ thống phân phối đạt gần 750 điểm trên toàn quốc. Đi cùng lượng xe ngày một lớn là hạ tầng sử dụng: V-Green vận hành hơn 150.000 cổng sạc ô tô điện và đặt mục tiêu triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện, với các điểm đổi pin được đưa vào mạng lưới PVOIL, VNPT, Vietnam Post và nhiều hệ thống bán lẻ.

Khi quy mô ấy xuất hiện, đối thủ cũng phải chuyển động. Một loạt các hãng xe trong năm 2026 đưa thêm các dòng xe điện ra thị trường và triển khai cả trạm sạc lẫn đổi pin. Cuộc đua xe máy vốn nhiều năm chủ yếu xoay quanh xe xăng vì thế đã có thêm một mặt trận mới khi các hãng không chỉ giải quyết chuyện bán xe, mà còn giải quyết câu chuyện pin, sạc và sự thuận tiện cho người dùng. Trước đó, nhiều hãng xe ngoại cũng phải nâng cấp dịch vụ khách hàng và chính sách hậu mãi sau khi thị trường đã quen với “chuẩn 5 sao” của VinFast.

Green SM lại mở thêm một lớp thị trường khi đưa xe điện vào vận tải, biến phương tiện thành công cụ tạo thu nhập cho hàng trăm nghìn tài xế và nhiều doanh nghiệp đối tác. Đến tháng 7/2026, dịch vụ taxi thuần điện của Green SM đã được đưa tới Copenhagen, đánh dấu lần đầu thương hiệu hiện diện tại châu Âu.

650.000 cư dân kéo theo trường học, bệnh viện và việc làm dịch vụ

Theo Vingroup, 32 khu đô thị Vinhomes đã đi vào vận hành, phục vụ hơn 650.000 cư dân. Đây là quy mô lớn để nhu cầu không còn dừng ở căn hộ, mà mở sang giáo dục, y tế, mua sắm, vui chơi và vận hành đô thị.

Vinhomes Ocean Park 3

Vinschool hiện có 58 cơ sở với hơn 51.000 học sinh, trong khi Vinmec có 18 cơ sở y tế. Ở nhóm dịch vụ cho người cao tuổi, Vin New Horizon mở ra mô hình cộng đồng hưu trí kết hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và hoạt động xã hội. Mỗi lớp nhu cầu lại tạo ra một nhóm việc làm khác nhau, từ giáo viên, bác sĩ, điều dưỡng đến nhân sự bán lẻ, kỹ thuật, vận hành và chăm sóc người cao tuổi.

Tại phía Nam Hà Nội, sân vận động VinFast - Trống Đồng đang được xây dựng trên diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ. Sau gần 9 tháng thi công, cả bốn khán đài đã đồng loạt lên tầng 3, trong khi các siêu trụ cao gần 80 m phục vụ mái vòm cũng đã xuất hiện. Theo công bố của Vingroup, khi hoàn thành vào tháng 7/2027, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới và sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất hành tinh.

Công trình nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương rộng hơn 400 ha, cùng sân Olympic 40.000 chỗ, nhà thi đấu 12.000 chỗ và cung thể thao dưới nước 10.000 chỗ.

Một công trình biểu tượng khác đã đi vào hoạt động là Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, rộng hơn 900.000 m², hiện là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc Top 10 thế giới.

Đường sắt, hầm vượt biển và những đại công trường mới

Ở hạ tầng giao thông, VinSpeed đang triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài hơn 120 km, tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h và dự kiến rút thời gian di chuyển xuống khoảng 23 phút. Cùng với đó là tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km tại TP.HCM.

Tháng 7/2026, Vingroup tiếp tục triển khai đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km, tổng vốn dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển. Đây được giới thiệu là hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên, lớn nhất Việt Nam; khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến còn khoảng 10 phút.

Quy mô của những dự án này kéo theo nhu cầu nhân lực rất lớn. Cuối năm 2025, VinCons từng công bố tuyển 100.000 công nhân xây dựng; đến tháng 9/2026, doanh nghiệp cho biết đã có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 công nhân cơ hữu - quy mô chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Tháng 3/2026, SGC tiếp tục công bố tuyển thêm 25.000 người cho hai tuyến đường sắt và các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi, cầu - hầm và hạ tầng liên quan.

Phía sau các đại công trường là nhu cầu vật liệu. VinMetal được thành lập với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, hướng tới tổ hợp thép công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn đầu, với sản phẩm phục vụ xây dựng, ô tô và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Cách phát triển này cũng có thể thấy ở nhiều tập đoàn đa ngành lớn trên thế giới. Hyundai có ô tô, thép, linh kiện và logistics; Tata trải từ thép, ô tô tới công nghệ, năng lượng và hàng không. Lợi thế không chỉ nằm ở số ngành tham gia, mà ở khả năng để một lĩnh vực tạo đơn hàng, đầu vào và thị trường cho lĩnh vực khác.

AI, robot: Lớp việc làm mới còn ở phía trước

AI và robot hiện chưa tạo ra quy mô việc làm như xe điện, bất động sản hay xây dựng, nhưng lại cho thấy một hướng dịch chuyển khác. Chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến của Vingroup đặt mục tiêu đào tạo tối đa 5.000 người trong năm 2026; sau khóa đầu, 373 học viên đạt chuẩn đều nhận được thư mời làm việc, với mức thu nhập công bố lên tới gần 50 triệu đồng/tháng.

Song song, VinMotion, VinRobotics, VinDynamics và VinSurgical đang phát triển robot hình người và robot phẫu thuật. VinSmart Future đã phát triển thành công mô hình AI tiếng Việt V-LLM 420 tỷ tham số. Nếu VinCons cho thấy khả năng tạo việc làm ở quy mô hàng trăm nghìn người, thì AI và robot hướng tới một lớp việc làm khác, đòi hỏi trình độ cao hơn, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, dữ liệu lớn và công nghệ y sinh.

Với 148.773 tỷ đồng nộp ngân sách, Vingroup đứng đầu VNTAX 200 năm 2025. Phía sau con số đó là hàng trăm nghìn việc làm, những chuỗi dịch vụ và công nghệ mới được hình thành, cùng nhiều công trình quy mô lớn, qua đó đóng góp thêm vào hành trình phát triển và vươn mình của kinh tế Việt Nam.