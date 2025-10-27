Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-10-2025 - 09:04 AM | Doanh nghiệp

Vingroup thành lập công ty thép Vinmetal nhưng không nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ 10 nghìn tỷ đồng, 2 đồng sáng lập nữa là 2 cái tên không xa lạ

Ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ hiện tại.

Công ty có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

﻿Theo công bố của Vinmetal, ngày thành lập của công ty là 10/10, tức là sau khi Vingroup công bố. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 10 nghìn tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 98% với 980 triệu cổ phần.

2 người còn lại nắm giữ 1% mỗi người, tức là tổng 2%. Đó là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, đều là 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.﻿

2 người con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thường được biết đến với nhiều hoạt động trong hệ sinh thái Vingroup, bao gồm góp vốn ở nhánh đường sắt là Vinspeed và năng lượng là Vinenergo.

Trong dài hạn, Vinmetal đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VinMetal

