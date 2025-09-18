Vingroup thuộc top “Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025” do TIME bình chọn

Bảng xếp hạng Những công ty tốt nhất thế giới 2025 do TIME - Tạp chí hàng đầu thế giới - cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện, dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên, và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được đạt tiêu chuẩn bình chọn trong danh sách trên, Vingroup đã vượt trội ở cả 3 tiêu chí với tổng điểm 77.06, xếp thứ 817 trong top 1.000 Doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Trong đó, ở tiêu chí "Tăng trưởng doanh thu", Vingroup được xếp hạng "Rất cao" với tổng tài sản đạt hơn 958.235 tỷ đồng, tính đến ngày 30/06/2025. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt gần 130.476 tỷ đồng và gần 4.540 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Ở tiêu chí "Sự hài lòng của nhân viên", Vingroup đạt xếp hạng thứ 894 trên toàn cầu. Tập đoàn đã tạo ra môi trường làm việc vô cùng năng động, thúc đẩy tinh thần cống hiến, sáng tạo, gắn kết và đặc biệt chú trọng phát triển cá nhân. Tại Việt Nam, Vingroup luôn đứng đầu danh sách "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" thường niên của các tổ chức đánh giá độc lập.

Ở tiêu chí "Phát triển bền vững", Vingroup tiếp tục vượt qua nhiều thương hiệu lớn trên thế giới với những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của xã hội, không chỉ tại Việt Nam mà còn có sức ảnh hưởng ra thế giới. Vingroup đã trở thành hình mẫu doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt là cuộc cách mạng di chuyển xanh toàn cầu.

"Việc Vingroup được bình chọn là một "Những công ty tốt nhất thế giới năm 2025" của TIME không chỉ ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi mà còn là sự công nhận cho uy tín, sự minh bạch và vị thế của Vingroup trên toàn cầu. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người" - bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast chia sẻ.

Trước đó, VinFast cũng đã được TIME vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín 2 năm liên tiếp: Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (Most Influental Companies 2024) và 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Asia-Pacific’s Best Companies of 2025). Đặc biệt, trong các bảng xếp hạng 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2025 vừa nêu, VinFast được xếp vào nhóm công ty "định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới".

TIME là tạp chí hàng đầu thế giới, có trụ sở ở New York (Mỹ) với lịch sử 101 năm. Với sự hiện diện khắp năm châu cùng khả năng phân tích sâu sắc, khách quan về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, và khoa học – TIME có tiếng nói và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, có thể định hình dư luận. Đặc biệt, các danh sách do TIME bình chọn luôn được công nhận rộng rãi về giá trị và uy tín trên toàn cầu.

Thông tin tham khảo:

Vingroup là tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu khu vực, có quy mô 200.000 nhân sự, hoạt động không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn sang các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông, và Đông Nam Á.

5 lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn là Công nghệ - Công nghiệp; Thương mại – Dịch vụ; Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội với hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, từ ô tô, xe máy điện, robot, trí tuệ nhân tạo, vui chơi giải trí, du lịch, nhà ở - bán lẻ đến y tế, giáo dục, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo…và thiện nguyện xã hội.

Mới đây, 6 thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm Vinhomes, VinFast, Vinpearl, Vincom Retail, Vinschool, Vinmec cũng vừa mới được vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do công ty định giá thương hiệu uy tín toàn cầu Brand Finance công bố.