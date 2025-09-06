Vingroup tiến 1 bước lớn trong việc xây dựng đường sắt cao tốc

Trang Facebook Tuyển dụng Vinhomes có tích xanh vừa đăng tải tin tuyển dụng với cho 2 dự án đường sắt cao tốc là Hà Nội-Quảng Ninh và TPHCM-Cần Giờ.

Cả 2 dự án đều tuyển nhân sự cho 8 vị trí:﻿

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài 120,9 km có điểm đầu tuyến đường sắt xuất phát từ Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Hà Nội. Điểm cuối là khu công viên rừng, phường Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt được đề xuất có tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h, chỉ khai thác tàu khách, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và điện khí hóa toàn tuyến.

Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án vào khoảng 308 ha, với tổng mức đầu tư ước tính lên tới 5,4 tỷ USD, tương đương hơn 133.000 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước năm 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia.

﻿Tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Giờ dài 48,5 km, khai thác với tốc độ 350 km/h, giúp hành khách chỉ mất 16 phút di chuyển. Giai đoạn 2030-2050, tần suất dự kiến là 20 phút/chuyến. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 102.370 tỷ đồng (4,09 tỷ USD).

Tuyến sẽ có 2 ga: Ga Tân Thuận (đầu tuyến) đặt trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ (cuối tuyến) tại khu đất 39 ha. Mỗi đoàn tàu gồm 8 toa, sức chứa 600-800 hành khách.

Ngoài 2 dự án này, 1 mục tiêu lớn khác của Vingroup là dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Từ tháng 5/2025, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed chính thức đăng ký đầu tư dự án này. Dự án có vốn đầu tư khoảng gần 1,6 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Trong đó, VinSpeed đề xuất chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD). 80% số còn lại (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng), VinSpeed đề xuất vay vốn nhà nước không tính lãi suất trong vòng 30 năm kể từ ngày giải ngân.﻿

Vinspeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 5 năm nay. Công ty đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Giờ, Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bắc – Nam. Tới ngày 7/7, VinSpeed tăng vốn từ 6.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội chốt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2024 với tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD. Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh thành.