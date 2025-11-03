Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents

Cuối tháng 9, Vingroup và cả gia đình ông Phạm Nhật Vượng (Phạm Nhật Vượng, Phạm Thu Hương, Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Minh Anh) đã thành lập 3 công ty ở ngành sự kiện, nghệ thuật, với vốn điều lệ mỗi công ty đều là 10 tỷ đồng.

Tất cả đều có trụ sở tại Tòa nhà Symphony, Vinhomes Riverside, Hà Nội, gắn liền với hệ sinh thái Vingroup.﻿

﻿CTCP Phát triển điện ảnh V-Film có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Công ty có 8 ngành nghề kinh doanh, trong đó nổi bật là sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình﻿, hoạt động nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc.

CTCP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật Việt Nam V-Culture Talents có 5 ngành nghề chính, nổi bật là giáo dục văn hóa nghệ thuật (tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, và nghệ thuật biểu diễn trình diễn).

CTCP Tổ chức sự kiện V-Spirit có 12 ngành nghề. Một ngành chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (tổ chức, xúc tiến, quản lý các sự kiện, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, hội nghị, hội thảo...).

﻿Một sự giống nhau nữa là Người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thanh Thủy, thường được biết đến là Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinpearl-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl.

Báo cáo cho thấy tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên các trụ cột kinh doanh chính. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm nay.