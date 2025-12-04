Vinh danh 165 garage danh tiếng, Caltex Delo khẳng định vị thế 90 năm uy tín

Caltex Delo ghi dấu cùng 165 garage và doanh nghiệp tiêu biểu khắp 3 miền

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm hình thành và phát triển, Caltex Delo triển khai chương trình tri ân đặc biệt nhằm vinh danh 165 garage và doanh nghiệp vận tải trải dài Bắc – Trung – Nam. Đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển, đồng thời thể hiện sự trân trọng của thương hiệu đối với những đối tác đã đồng hành, góp phần đưa Caltex Delo trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường dầu nhờn Việt Nam.

Các đơn vị được vinh danh đều đã có nhiều năm liền gắn bó với thương hiệu, sản lượng tiêu thụ ổn định, và đặc biệt là uy tín cũng như quy mô phục vụ đông đảo khách hàng tại địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm, Caltex Delo gửi tặng đến 165 đối tác bộ quà tri ân gồm kỷ niệm chương, bảng vinh danh, hộp quà kỷ niệm và áo thợ máy mang biểu trưng "90 năm Delo" dành riêng cho các garage, doanh nghiệp. Những món quà này không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, mà còn khẳng định từng đối tác là "tọa độ" quan trọng trên hành trình xây dựng uy tín và niềm tin cho thương hiệu trong tương lai.

Hoạt động dán sticker kỷ niệm trên sản phẩm trưng bày cũng tạo hiệu ứng nhận diện trực quan, giúp thương hiệu hiện diện rõ nét hơn ngay tại điểm bán, nơi diễn ra tương tác trực tiếp giữa garage và khách hàng.

Mỗi garage một câu chuyện gắn bó cùng Caltex Delo

Đằng sau con số 165 là những câu chuyện đồng hành bền bỉ trải của Caltex Delo với các đối tác trên mọi hành trình dọc khắp ba miền. Với giới tài xế đường dài, Caltex Delo được xem là bảo chứng cho sự an tâm trên mỗi chuyến xe. Anh Hùng, một tài xế xe khách nhiều năm sử dụng Delo, khẳng định: "Máy rất là êm, chạy ngọt, xài lâu ngày bền, yên tâm trên mọi chặng đường." Đó cũng là niềm tin của hàng ngàn người cầm lái khác, những người hiểu rõ nhất giá trị của một loại dầu nhờn khi phải rong ruổi qua hàng trăm, hàng nghìn cây số mỗi ngày.

Đối với chủ các doanh nghiệp vận tải, Caltex Delo giúp động cơ vận hành bền bỉ, từ đó mang lại giá trị kinh tế, bởi mỗi giờ xe ngừng hoạt động là một phần chi phí phát sinh. Việc tối ưu được chu kỳ bảo dưỡng đồng nghĩa với tăng năng suất, tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Ông Ngân, Giám đốc đoàn xe Bình Minh Tải chia sẻ: "Nhờ Delo, thời gian dừng đỗ để bảo dưỡng rút ngắn đáng kể, xe chạy liên tục vẫn ổn định."

Với chủ các garage, sự lựa chọn dầu nhờn liên quan đến hiệu quả kỹ thuật cũng chính là uy tín nghề nghiệp. Chị Quốc, chủ Garage Kiên, đã tin dùng Delo suốt 15 năm, thẳng thắn đánh giá: "Sản phẩm tốt, ổn định, khiến khách hàng luôn hài lòng." Câu chia sẻ ấy phần nào lý giải vì sao nhiều garage quyết định trung thành với thương hiệu này.

Từ miền Bắc đến miền Nam, suốt gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Caltex Delo đã trở thành "người bạn đồng hành" của các tài xế và doanh nghiệp vận tải trên mọi cung đường, từ vận tải hàng hóa đến xe khách, xe cá nhân.

Với bề dày 90 năm phát triển toàn cầu và sự đồng hành sâu rộng tại Việt Nam, Caltex Delo tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu dầu nhờn bền bỉ và tin cậy. Chương trình vinh danh 165 garage và doanh nghiệp vận tải lần này là lời tri ân, cũng là lời cam kết "Vững uy tín, Xứng lòng tin" dành cho những đối tác đã gắn bó lâu dài với thương hiệu. Giá trị này sẽ tiếp tục được nối dài và phát triển trên mọi hành trình phía trước.