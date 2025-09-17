Vĩnh Hoàn sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2025

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

Với gần 224,5 triệu cổ phiếu VHC đang lưu hành trên thị trường, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ phải chi khoảng hơn 448,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến ngày 30/6/2025.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vĩnh Hoàn đã có văn bản công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 3016/QĐ-CT ngày 29/8/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2022, 2023 và 2024.

Các thông tin chi tiết về quyết định xử phạt không được Vĩnh Hoàn công bố. Tuy nhiên, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà doanh nghiệp này phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 8,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần hơn 5.840,2 tỷ đồng, giảm 3,5% so với 6 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng đạt hơn 750,7 tỷ đồng, tăng 41,9% so với 6 tháng đầu đầu năm 2024.

Trong năm 2025, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 10.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Đối với kịch bản cao, doanh thu thuần dự kiến 12.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.300 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2025, với kịch bản thấp, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành được 53,6% kế hoạch doanh thu thuần. Còn ở kế hoạch tích cực hơn, VHC thực hiện được 47,3% kế hoạch doanh thu thuần đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 4,6% so với đầu năm, lên mức gần 12.795,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản tiền gửi ngân hàng ghi nhận hơn 3.088,4 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 3.085,7 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.085,4 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn hơn 1.870,2 tỷ đồng, chiếm 60,6% tổng nợ.



