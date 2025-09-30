Vĩnh Long duyệt đầu tư cầu hơn 2.800 tỷ vượt sông Cổ Chiên

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên sẽ thay cho phà Đình Khao hiện nay.

Dự án cầu Đình Khao nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực khai thác cho Quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại tuyến phà Đình Khao , bảo đảm kết nối với hệ thống quốc lộ và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long .

Chiều dài dự án khoảng 4,3km, riêng phần cầu Đình Khao vượt sông Cổ Chiên dài hơn 1,5km, rộng 17,5m (4 làn xe). Dự án đi qua địa phận huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũ (nay là xã Nhơn Phú và Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long).

Dự án có tổng mức đầu tư chưa bao gồm lãi vay hơn 2.761 tỷ đồng (lãi vay giai đoạn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 613 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1.645 tỷ đồng. Trong tổng vốn trên, vốn nhà nước tham gia dự án khoảng 1.409 tỷ đồng (chiếm 49,4% tổng vốn); vốn nhà đầu tư thu xếp khoảng 1.442 tỷ đồng (chiếm 50,6%).

Trong phần vốn nhà nước tham gia dự án cầu Đình Khao, ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 796 tỷ đồng, vốn góp từ ngân sách tỉnh Vĩnh Long khoảng 613 tỷ đồng.

Dự kiến giá vé xe ô tô qua cầu Đình Khao sau khi hoàn thành.

Thời hạn hợp đồng dự án dự kiến hơn 20 năm. Trong đó, thời gian xây dựng cầu khoảng 3 năm, thời gian thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư khoảng gần 18 năm.

Trước đó, tháng 10/2024, Chính phủ có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao theo phương thức đối tác công - tư, UBND tỉnh Vĩnh Long được giao là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2028.