Vĩnh Long thúc đẩy giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

Ngày 28-11, tại tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra hội thảo "Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025".

Hội thảo trên do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long chủ trì và Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cùng đại diện các doanh nghiệp địa phương.

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, đây còn được xem là diễn đàn để trao đổi giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Tại hội thảo, các đơn vị đã tập trung trình bày về giải pháp quản lý năng lượng EMS và điều khiển lạnh công nghiệp cũng như giải pháp đầu tư tiết kiệm cho doanh nghiệp. Ngoài ra, đại diện các đơn vị tham gia hội thảo còn nhấn mạnh sự tối ưu hóa quản lý năng lượng với các giải pháp, như: FusionSolar Smart PV + ESS, khí nén toàn diện cho nhà máy, tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hơi công nghiệp và hệ thống chiếu sáng…

Ông Hồ Quốc Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện năng lượng Sông Đà – cho biết tính từ đầu năm 2025 đến nay Việt Nam liên tục ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.

"Đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc đầu tư vào điện mặt trời và các giải pháp năng lượng bền vững. Công ty Cổ phần Điện năng lượng Sông Đà cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi xanh với những giải pháp hiệu quả và an toàn" – ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Tú – Trưởng phòng Giải pháp của Huawei Digital Power - đã giới thiệu các giải pháp điện mặt trời thông minh cho khối thương mại – công nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo, giảm chi phí vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn điện. Giải pháp tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng thông minh, phù hợp nhiều quy mô nhà xưởng. Đáng chú ý, Huawei hiện giữ vị trí số 1 thị phần inverter toàn cầu suốt 10 năm liên tiếp từ năm 2015.

Ông Nguyễn Tất Tú Linh, đại diện SUN Energy đã chia sẻ về quỹ đầu tư năng lượng sạch mà đơn vị đang vận hành là một trong những quỹ uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn giới thiệu chứng chỉ năng lượng quốc tế I-REC, tiêu chuẩn được công nhận tại nhiều quốc gia châu Âu và các tập đoàn FDI… giúp minh chứng tính minh bạch trong chuyển đổi năng lượng và cam kết phát triển bền vững.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá hội thảo là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tiếp cận các mô hình tiết kiệm năng lượng hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững.