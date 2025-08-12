Báo cáo tài chính quý 2/2025 của CTCP Vinhomes (mã VHM) cho biết tại thời điểm 30/6/2025, công ty mẹ có 9.336 nhân viên – giảm 2.479 người so với đầu năm và giảm 3.522 người so với thời điểm đầu quý.

Đây là mức giảm nhân sự lớn chưa từng có đối với Vinhomes, cũng là mức giảm lớn nhất thị trường, tính theo số lượng nhân sự của công ty mẹ.

Sau 5 quý liên tiếp giữ số lượng nhân sự từ 11.000 – 13.000 người, số lượng nhân sự của Vinhomes mới bất ngờ rơi xuống mặt bằng 9.000 người như vậy.

Tuy nhiên nguyên nhân không đến từ hoạt động cắt giảm, sa thải nhân sự vì khó khăn như những công ty khác. Theo thông tin được biết, đây là kết quả của cuộc tái cơ cấu, đưa lực lượng lớn nhân sự từ công ty mẹ sang các công ty con, công ty thành viên… mà chủ yếu là CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons.

Vincons – công ty do Vinhomes sở hữu 100% cổ phần – những năm qua nổi lên như một tổng thầu xây dựng chủ lực, đảm nhiệm việc thi công các dự án quy mô lớn của Vinhomes. Việc điều chuyển một lượng lớn nhân sự, bao gồm các kỹ sư, giám sát, và đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm từ Vinhomes sang Vincons là bước đi nhằm củng cố năng lực cho "cánh tay" xây dựng này.

Vincons đã đảm nhận vai trò nhà thầu thi công tại loạt dự án "khủng" thuộc hệ sinh thái của Vingroup như: Vinhomes Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) ở Hải Phòng, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Cổ Loa tại Hà Nội, nhà máy sản xuất ô tô VinFast ở Hà Tĩnh và dự án cầu Tứ Liên nối trung tâm Thủ đô với khu Đông...

Mới nhất, ngày 25/7/2025, Hội đồng quản trị CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã CK: VEF) - công ty con của Tập đoàn Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương ký hợp đồng tổng thầu với Vincons để thực hiện dự án tổ hợp Trung tâm Thương mại, Dịch vụ, Văn hóa tại số 148 đường Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Công việc bao gồm xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho công trình. Tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 4.733 tỷ đồng.