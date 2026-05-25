Vinhomes huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Vinhomes (MCK: VHM) vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 11/5/2026, Vinhomes đã bắt đầu phát hành 20.000 trái phiếu mã VHM12603 ra thị trường trong nước và được hoàn tất phát hành vào ngày 22/5/2026.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 11/5/2029.

Cũng trong ngày 11/5/2026, Vinhomes đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành 2 lô trái phiếu mã VHM12602 và VHM12604.

Ảnh minh họa

Trong đó, mã VHM12602 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Còn mã VHM12604 gồm 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 11/5/2029, lãi suất kết hợp 12,5%.

Liên quan đến trái phiếu, HĐQT Vinhomes vừa phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện từ, có cấp trích lục danh sách ghi nhận thông tin người sở hữu trái phiếu khi có yêu cầu. Phương thức phát hành là bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa.

Được biết, mục đích Vinhomes phát hành trái phiếu nêu trên nhằm cơ cấu lại nợ của công ty. Tài sản bảo đảm gồm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Ở chiều ngược lại, ngày 15/5/2026, Vinhomes đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 58,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã VHMB2426005, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Lô trái phiếu mã VHMB2426005 gồm 20.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/5/2026, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12%/năm.

Trước đó, ngày 28/4/2026, Vinhomes cũng đã thanh toán hơn 61 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã VHMB2426004. Trái phiếu này được phát hành ngày 25/4/2024, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.



