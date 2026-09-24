Vinhomes phê duyệt phương án chào bán 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Trái phiếu sẽ được chào bán tại thị trường trong nước, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Kỳ hạn 24 tháng. Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo quy định của pháp luật.

Ảnh: VHM

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Vinhomes tích cực phát hành trái phiếu riêng lẻ kể từ đầu năm đến nay. Gần nhất, doanh nghiệp này đã phát hành 20.000 trái phiếu mã VHML12617, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành ngày 4/9/2026, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028. Lãi suất kết hợp 12%/năm, có kèm điều khoản mua lại.

Trong diễn biến khác, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Vinhomes đã tăng vốn điều lệ từ hơn 41.074 tỷ đồng lên mức hơn 82.148 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Cụ thể, Vinhomes đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước 15/9/2026. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Về hoạt động kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, VHM ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 52.038 tỷ đồng, tăng 378% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 53.500 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yều do doanh thu của hoạt động bán hàng và cung câp dịch vụ trong kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 4.673 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giảm doanh thu tài chính khác. Chi phí tài chính cũng giảm 2.828 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yểu do giảm số dư vay so với kỳ trước để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 495 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí bán hàng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 252 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí tài trợ. Ngoài ra, chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 9.478 tỷ đồng do tăng lợi nhuận tính thuế.